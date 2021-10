Osvaldo Benavides lascia The Good Doctor 5. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno visto che l’attore si era fatto conoscere nel finale della quarta stagione (presto in onda in Italia su Rai2) e aveva ottenuto un ruolo regular dopo l’uscita di scena di Claire (Antonia Thomas) ma le cose non sono andate come previsto. Secondo quanto riporta TvLine, Osvaldo Benavides lascia The Good Doctor 5 anche se non conosciamo ancora i dettagli del suo addio, l’ennesimo nella vita della dottoressa Lim che ha già sofferto in passato per amore.

Sony Pictures Television ha rifiutato di commentare la notizia e anche TVLine sottolinea che i dettagli che circondano la sua uscita di scena vengono tenuti nascosti. Benavides ha fatto il suo debutto in The Good Doctor come guest star nel finale in due parti della quarta stagione la scorsa primavera, quando Shaun e il team sono andati in Guatemala in missione per aiutare i pazienti in un ospedale rurale e tra i chirurghi hanno conosciuto proprio il dottor Mateo Rendón Osma.

A quel punto lui e la dottoressa Audrey Lim hanno subito stretto un rapporto profondo che si è trasformato in altro nel corso delle settimane, cosa ne sarà adesso di loro? Qualche settimana fa Deadline ha confermato che Benavides era stato promosso allo stato regolare della serie ma qualcosa non quadra, cos’è andato storto?

La quinta stagione della serie ha debuttato negli Usa solo il mese scorso e in quel frangente il pubblico ha scoperto che Mateo è arrivato a San Jose per perseguire una relazione con Lim, che lo ha impiegato come assistente chirurgico al St. Bonaventura. L’unica chiave per la sua uscita di scena potrebbe essere legata al fatto che il dottore era stato assunto in prova a causa di problemi legali passati, sarà per questo che finirà con lasciare l’ospedale e la serie?

In Italia The Good Doctor 5 andrà in onda da gennaio, salvo cambiamenti.