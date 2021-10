Se la pandemia ci ha lasciato anche cose buone, il lavoro online è tra queste. Molte persone si sono confrontate con il lavoro agile, hanno acquisito maggiore familiarità con gli ambienti di comunicazione, collaborazione e time management online. Per alcuni di questi lavoratori si è trattata di una parentesi, altri continueranno a lavorare in smart working, mentre qualcuno ha probabilmente deciso di ampliare le proprie opportunità affacciandosi al mercato della libera professione online.

Si può lavorare online come freelancer in diversi settori, alcuni dei quali non sono esclusivi del mondo della rete: ad esempio i mestieri di copywriter, insegnante, video editor, etc. Le migliori professioni online per il prossimo futuro non sono per forza quelle più innovative o avanzate, ma quelle che vi possono dare le maggiori opportunità nei mesi a venire.

Copywriter

Le professioni online legate alla scrittura sono tutt’ora tra le più ricercate, ma allo stesso tempo c’è una notevole offerta di freelancer. Nei siti in cui le aziende cercano liberi professionisti, gli annunci per copywriter e scrittori di contenuti sono spesso quelli che ottengono più candidature. L’offerta di mercato fa spesso abbassare i prezzi e non di rado capitano annunci di lavoro sottopagato. Chiunque voglia intraprendere questa strada è avvertito, ma non si deve scoraggiare: le opportunità ci sono, bisogna capire come coglierle.

Ci sono opportunità per tutti coloro che hanno investito nella formazione. C’è una bella differenza tra il sapere usare la tastiera del computer e l’essere in grado di scrivere contenuti persuasivi, testi per campagne di storytelling, contenuti che si posizionano bene sui motori di ricerca e che generano conversioni. Per chi ha sviluppato le proprie competenze professionali ci sono ottime opportunità e aziende disponibili a pagare il giusto compenso per servizi di scrittura online.

Insegnante

A quanto pare, la pandemia ha portato al rialzo la domanda di formazione online. Nei mesi di chiusura ci siamo abituati – più o meno − alla didattica a distanza nelle scuole, ma allo stesso tempo sono aumentati gli adulti che hanno scelto di seguire corsi online. Questa tendenza non si esaurirà a breve e secondo alcuni analisti proseguirà almeno fino al 2026.

Crescerà quindi la domanda di insegnanti online in vari settori, per cui chiunque abbia una determinata specializzazione o qualcosa da insegnare, dal marketing, alle lingue fino alla fotografia e al video editing, troverà buone opportunità nell’insegnamento online. Chi ha competenze specifiche come docente, può insegnare l’italiano online in diverse piattaforme digitali in cui sono presenti offerte di lavoro postate da persone che hanno bisogno di imparare la nostra lingua, che, secondo alcune ricerche, è una delle più studiate al mondo. Ottime quindi le opportunità per chi decide di insegnare l’italiano online agli stranieri.

Designer grafico

Sempre più aziende fanno business anche online, usano i social media per comunicare e vendono tramite e-commerce. Per fare tutto questo c’è bisogno ovviamente di copywriter, ma anche di graphic designer in grado di realizzare loghi, curare la grafica di siti web, dei post sui social media e i layout delle newsletter, ormai sempre più richieste e di importanza strategica.

Uno dei vantaggi di conoscere la progettazione grafica è la possibilità di acquisire clienti per progetti italiani, ma anche all’estero. Il graphic design è un linguaggio universale e sono sempre di più progetti, anche di paesi non anglofoni, in cui la lingua utilizzata è l’inglese.

Blogger

Diventare blogger è in apparenza facile. Basta avere un computer, un telefonino, una connessione a internet e il gioco è fatto. Ci sono piattaforme di blogging che offrono spazio web gratuito, ma anche avere un proprio sito richiede un investimento minimo. Il risultato di questa facilità di accesso è stato un mercato saturo di blogger in certi settori, come moda, viaggi, cibo, lifestyle, etc. Ci sono storie di successo, ma anche numerosi casi di blogger che dopo un po’ hanno mollato.

C’è ancora spazio per chi vuole fare blogging, ma oggi più che in passato occorre avere un piano per monetizzare il proprio blog. Per avere successo occorre conoscere Social media, SEO, il mercato delle affiliazioni, della pubblicità online. Occorre crearsi una forte brand identity e, per fare tutto questo, servono tempo, una buona dose di pianificazione e la capacità di intercettare i trend del momento. Ad esempio, nel caso dei viaggi, è diminuita la ricerca di informazioni su destinazioni di lungo raggio, mentre sono sempre più gettonate perle nascoste sul territorio italiano, come Sant’Agata de’ Goti, Torre Alfina, Dozza e la città perduta di Vitozza.

Sviluppatore web

La figura del web developer è spesso ricercata anche offline. Si tratta di una professionalità molto specializzata, in cui non ci si può improvvisare. Nella creazione di applicazioni e siti web, lavora coordinandosi con i graphic designer, i copywriter, i SEO, andando così a progettare e realizzare la struttura del sito. Per fare questo, il web developer deve conoscere l’HTML, i CSS, linguaggi di scripting come Java, C++, sistemi di database come MySQL, ecc.

La figura del web developer è molto ricercata online, per lo sviluppo di applicazioni, siti web e e –commerce.