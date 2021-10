Con il nuovo regolamento arrivano le novità per le giurie di Sanremo 2022. In primo luogo, se nella precedente edizione la stampa era divisa in due gruppi, a questo giro troviamo 3 categorie con differenti modalità di voto a seconda della serata.

Non mancherà il Televoto del pubblico, che potrà votare comodamente da casa attraverso i dispositivi di telefonia fissa e mobile in tutte le serate. Differenti, invece, le disposizioni per la giuria della Sala Stampa.

La giuria della Sala Stampa

Durante la prima e la seconda serata della gara la giuria della Sala Stampa sarà divisa in 3 componenti di voto autonome: avremo una giuria della carta stampata e dalla TV (composta da giornalisti della carta stampata e della televisione), una delle radio (con giornalisti delle emittenti radiofoniche) e una del web (con giornalisti delle testate online).

Differente sarà la modalità di voto della Sala Stampa nel corso della quarta e la quinta serata: la giuria della Sala Stampa non sarà suddivisa in 3 differenti categorie di voto, bensì voterà in maniera congiunta. Nel suo insieme, la Sala Stampa verrà considerata come unica componente di voto.

La Demoscopica 1000

Tra le giurie di Sanremo 2022 ci sarà anche la Demoscopica 1000 che, come suggerisce la denominazione, sarà composta da 1000 utenti che secondo regolamento saranno “individuati sulla base di specifici e moderni criteri di selezione”. I componenti della Demoscopica 1000 voteranno da remoto e lo faranno tramite un’applicazione che il Festival ha realizzato appositamente per loro.

Questo è quanto cambia, sostanzialmente, nelle giurie di Sanremo 2022, novità che spesso erano state annunciate fino alla pubblicazione ufficiale del regolamento questa mattina, martedì 26 ottobre, sul portale ufficiale della Rai. Come già noto, inoltre, non sarà presente la categoria Nuove Proposte e i big in gara saranno 24 (22 + i 2 vincitori di Sanremo Giovani).

Il Festival di Sanremo andrà in scena nei giorni 1, 2, 3, 4 e 5 febbraio 2022.