Da quando è stato annunciato l’arrivo di Sabrina in Riverdale 6, Kiernan Shipka ha svelato mano a mano i primi dettagli sull’atteso ritorno del suo personaggio. Da grande protagonista ne Le terrificanti avventure di Sabrina su Netflix, la strega adolescente farà una comparsata in uno degli episodi della sesta stagione.

La trama è incentrata su Cheryl Blossom (Madeline Petsch) che esegue un incantesimo mentre la vita di un amato membro della famiglia Blossom è sospesa tra la vita e la morte. Quindi, chi meglio di una strega come Sabrina può assisterla? Nel finale della quinta stagione, Cheryl ha invocato un’antica maledizione pronunciata dalla sua antenata Abigail mentre veniva bruciata viva come strega, e come risultato un vento freddo ha soffiato attraverso Riverdale. Il maleficio era destinato agli antenati di Archie, Betty e Jughead, e potrebbe avere conseguenze proprio sui tre ragazzi.

L’episodio crossover debutterà su The CW entro la fine dell’anno. Per vederlo in Italia dovremo attendere un bel po’.

“È stato davvero interessante per me rimettermi nei suoi panni perché non ero più lei da due anni”, ha dichiarato Kiernan Shipka nel corso di un’intervista con ComicBook.com. “Sono rimasta sorpresa dalla velocità con cui ha ripreso il controllo. Era come tornare in bicicletta, non dimentichi come si fa. Non avevo mai interpretato qualcuno e poi sono tornata indietro per farlo di nuovo. Quindi era una cosa nuova per me. Non sapevo come avrebbe funzionato, ed ero tipo, ‘Oh, questo mi calza a pennello.’ Ed è stato molto divertente”.

Le Terrificanti Avventure di Sabrina è stata pubblicata in quattro stagioni su Netflix, dal 2018 al 2020. All’epoca, la Shipka non era a conoscenza di alcun piano per un episodio crossover, e non sapeva nemmeno che con la fine delle riprese dell’ultima stagione sarebbe tornata a interpretare quel ruolo.

“Non pensavo di tornare”, ha ammesso l’attrice. “Beh, anche quando abbiamo girato la stagione 4, non sapevamo che fosse l’ultima. Quindi non ho avuto alcun preavviso. Amo così tanto Sabrina che ogni volta che riesco a interpretarla, sono presente.”