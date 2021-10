Il cast de Il Collegio 6 è pronto a dare il via alla nuova edizione del programma portando il pubblico indietro nel tempo, nella mitica atmosfera degli anni ’70. L’appuntamento è fissato per oggi, martedì 26 ottobre, alle ore 21.20 su Rai2, con 20 adolescenti pronti a tornare dietro ai banchi negli anni di svolta, dell’esplosione della creatività, dei cantautori, della nascita del punk, del femminismo militante, delle contestazioni giovanili tra libertà e colori e i primi programmi Rai.

Proprio gli anni ’70 sono quelli di Portobello, Sandokan ma anche di Discoring e L’Altra Domenica mentre al centro della vita di tutti c’era la musica, Heroes di David Bowie, We Are the Champions dei Queen, Never Mind the Bollocks dei Sex Pistols, Staying’ Alive dei Bee Gees, I Feel Love di Donna Summer o di Umberto Tozzi e Lucio Battisti.

Il cast de Il Collegio 6 aprirà le porte del Collegio Regina Margherita di Anagni, che per il secondo anno consecutivo, sarà la cornice delle avventure dei giovani studenti chiamati ad occuparsi anche di attività parallele che permetteranno loro di esprimere la propria creatività, potranno lavorare come una vera e propria redazione e pubblicare la loro “fanzine”, o animare come ideatori e speaker la Radio del Collegio.

Ai soliti prof e alle materie del Collegio quest’anno si unirà anche il Progetto Cinema, guidato dal regista Lorenzo Vignolo, in cui i ragazzi saranno chiamati a dirigere e scrivere un cortometraggio girandolo poi in Super 8. Non mancheranno le gite (Al Lago di Canterno, al Parco archeologico di Ostia antica e per i Giochi della gioventù) e i nuovi ‘progetti’ con il bidello Enzo pronto a proporre un torneo di ping pong e uno di calciobalilla.

Confermatissimi nel cast de Il Collegio 6 il preside Paolo Bosisio, la professoressa Maria Rosa Petolicchio, il professore d’italiano Andrea Maggi, quello di storia e geografia Luca Raina, ad Andrea Carnevale per le lezioni di arte. A loro si uniranno il professor Duccio Curione, docente di educazione fisica, la cantante Silvia Smaniotto per l’Educazione musicale, Denise Mcnee insegnante di inglese, Lidia Carew per le lezioni di ballo.

Ad affiancare la storica sorvegliante Lucia Gravante ci sarà la new entry Matteo Caremoli. La voce di Giancarlo Magalli racconterà e accompagnerà le avventure dei giovani studenti.

Nella prima puntata de Il Collegio 6 andranno in scena le iscrizioni, le domande di ammissione e i colloqui con i genitori per il loro ingresso nella scuola. A prendere posto tra i banchi saranno: