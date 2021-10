Sabato scorso l’avvocato Linda Corrias era in un convegno a San Pietro in Casale, il mio paese natale. Non potevo non andare a incontrare uno dei tre moschettieri. Lì mi ha presentato altri personaggi bellissimi. Io giro sempre “armato” della mia telecamera, ma l’avevo dimenticata a casa. Fortunatamente il mio iPhone è sempre un’ottima alternativa. Ecco quattro interviste che ho fatto.

Dr. NICOLA INCERTI: accettare di perdere il lavoro per ciò in cui si crede

Il giovanissimo Dr. Nicola Incerti che è stato sospeso perché, da uomo di scienza, crede che ci debbano essere forti dubbi sui dogmi che sono imposti. “Ma vale la pena seguire i tuoi ideali per ridurti come sei?”, questo gli hanno detto alcuni amici.

Lui ha risposto loro: “Siamo venuti al mondo per seguire i nostri ideali e quello in cui crediamo e nel momento in cui lo facciamo siamo esseri umani, perché se passate questo messaggio non col saremo. State attenti voi a come crescerete i vostri figli, perché non saranno esseri umani, ma pedine che si muoveranno per conto di qualcuno.”

Dott.ssa ANNA RITA IANNETTI / LINDA CORRIAS: guarire con frequenze di Mozart e canti gregoriani

L’Avvocato Linda Corrias mi ha presentato una donna eccezionale: la Dottoressa Anna Rita Iannetti. Su internet viene descritta così:

medico chirurgo impegnata da venticinque anni in campagne di promozione alla salute, esperta in neuroscienze, counselor, master in medicina biointegrata, master in PNEI, master in ottimizzazione neuropsicofisica e CRM terapia.

Mi ha raccontato come le nostre molecole emettano un suono e si studiano le reazioni chimiche tramutando le reazioni in musica. La cacofonia significa essere malati, l’armonia significa essere sani. Si chiama citosonologia. Quindi possiamo, dando delle frequenze, modificare la formazione di molecole e cambiare le funzioni del corpo e della mente. La musica di Mozart va a riequilibrare il simpatico, la reazione neurovegetativa, e i canti gregoriani riarmonizzano il parasimpatico, che è il sistema di funzione corporea che prelude alla guarigione psichica e fisica. Pitagora diceva che siamo musica solidificata. Sono rimasto affascinato dal suo racconto e debbo assolutamente andarla a trovare nel Centro Tomatis che ha a Pescara, in Via del Santuario 156

Avv. LINDA CORRIAS: Trieste, cosa accadrà? E i Giudici come si comportano?

L’Avvocato LINDA CORRIAS è instancabile nel suo impegno per assistere e consigliare chi non accetta dogmi governativi. L’ho incontrata a San Pietro in Casale, relatrice in un convegno, dopo che ha passato una settimana a Trieste, dov’è stata una delle artefici, con il Comicost, della strategia pacifista “Gandhiana”, nella manifestazione, anche se poi violentata dall’intervento di polizia e carabinieri che hanno fatto di tutto a persone con le braccia alzate o in preghiera: idranti, gas lacrimogeni e manganelli. Mi ha detto del momento statico di Trieste, in attesa di sviluppi. Ha parlato di collodiani Gatto e Volpe che stanno cercando i ipnotizzare Pinocchio. Ha poi raccontato di un processo in cui ha assistito un padre contrario alla “puntura” alla figlia minorenne, con la madre favorevole, e su come il giudice abbia condannato il padre alle spese. Chiaramente Linda ricorrerà contro questa sentenza, anche perché nel mentre la figlia si è espressa dalla parte del padre. Ha inoltre svelato come questo tipo di sentenze tendano a spingere la gente a non fare cause ma ad accettare tutto. Naturalmente lei andrà avanti

Dr. ROBERTO PETRELLA: radiato perché curava le lesioni premaligne del collo dell’utero, https://redronnie.teyuto.tv/app/live/live?w=13613

Roberto, appena mi ha visto, è venuto per abbracciarmi. Lui è scatenato e le sue dichiarazioni partono dal fatto che dal 1970 sono aumentati i bambini autistici del 1.700% Poi fa dichiarazioni pesantissime, ma che hanno basi di verità. Un video da vedere assolutamente. Alla fine dice che vinceremo perché la gente sta capendo e non vuole più fare le punture.

