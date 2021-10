I Bastardi di Pizzofalcone 4 si farà? Un grosso colpo di scena ha concluso la terza stagione della fiction Rai tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni. L’ultima puntata ha premiato la fiction con 4.461.000 di spettatori pari al 21% di share.

Gran parte della trama della stagione 3 ha ruotato intorno all’esplosione che ha coinvolto la squadra di Lojacono nel finale della seconda stagione. L’Ispettore è andato alla ricerca di risposte per tutta la stagione, arrivando a scoprire l’autore di quell’attentato: Letizia, la sua amica fidata, gli ha mentito. È stata lei a rubare l’ingente somma di denaro al vero colpevole, che poi ha ucciso per farla franca. Con quei soldi ha poi aperto il ristorante.

Lojacono, ormai senza più certezze, è deluso anche per la fine della sua storia con la Piras. Mentre si sta recando al matrimonio di Alex e la dottoressa Tabasco, accade l’impensabile. L’Ispettore viene rapito. L’ultima scena dell’episodio lo mostra in un luogo a noi sconosciuto, legato e coperto di sangue. Chi è stato a fargli questo? E se la questione dell’attentato non fosse del tutto chiusa?

Queste sono le tante domande che assillano la mente degli spettatori, e dal finale aperto, si intuisce che I Bastardi di Pizzofalcone 4 è inevitabile. La Rai non ha ancora ufficializzato la quarta stagione, ma uno dei protagonisti della serie, Massimiliano Gallo, ha anticipato a FanPage che ci sono “lavori in corso”:

La produzione sta lavorando per farla e anche presto, perché il pubblico la chiede e vorrebbe vedere di nuovo il commissariato in azione. Non so quando ci sarà l’ufficialità, ma sono tutti a lavoro.

Alle sue parole fa eco il protagonista Alessandro Gassmann con una dichiarazione a Telesette:

Non sono solo io, ma tutta la squadra che non vede l’ora di mettersi a lavoro per la quarta stagione.

Per l’ufficialità non resta quindi che attendere.