Apple Watch Series 7 è stato presentato, ma si pensa già al prossimo Apple Watch Series 8, che dovrebbe offrire la possibilità di misurazione della quantità di zucchero nel sangue. Stando a quanto riportato da ‘digitimes.com‘, si era già parlato del fatto che la questione potesse essere già intrapresa sul modello attualmente in commercio. La mela morsicata abbia stia già lavorando da anni su sensori a infrarossi a lunghezza d’onda corta in genere impiegati in ambito sanitario, e che potrebbero essere innestati a bordo di Apple Watch Series 8 per misurare la glicemia.

D’altro canto, Apple ha sempre inseguito soluzioni che contribuiscano nella rilevazione dello stato di salute degli utenti: si pensi al cardiofrequenzimetro, ad oggi impiegato a largo spettro, all’ECG che ha debuttato con il Series 4 oppure alla SpO2 del Series 6: adesso dovrebbe toccare alla misurazione della quantità di zucchero presente nel sangue. I problemi non saranno pochi, anche perché la società californiana sta cercando di affidarsi a soluzioni non invasive, basate su sensori piuttosto che sul prelievo di sangue del paziente (come fanno tutti gli altri apparecchi adibiti alla causa). Nel frattempo, segnaliamo che iOS 15 ha integrato la voce ‘glicemia’ nell’app Salute, anche se i dati, in questo caso, provengono da apparecchiature esterne e non interne alle mela morsicata. Non sarà facile riuscire nell’impresa, ma se c’è un’azienda che può c’entrare l’obiettivo quella è sicuramente Apple.

Manca quasi un anno all’arrivo dell’Apple Watch Series 8: c’è tutto il tempo necessario per mettere a punto la tecnologia di misurazione della glicemia. Nel caso in cui dovessero esserci aggiornamenti in merito non esiteremo a farvelo sapere, mettendovi subito al corrente di tutti gli eventuali sviluppi della questione. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.