Lo scorso mese di settembre, durante l’evento di presentazione del nuovo iPhone 13, insieme agli iPad, iPad Mini ed Apple Watch Series 7, il noto marchio della mela morsicata ha annunciato anche l’arrivo di nuove funzionalità circa l’app di proprietà Apple Fitness+. Si tratta del primo servizio di fitness costruito del tutto attorno ad Apple Watch e progettato per essere utilizzato da tutti. A partire dal prossimo 3 novembre 2021, Apple Fitness+ sarà disponibile anche in 15 nuovi Paesi, tra cui anche l’Italia. Sia per quanto riguarda i mercati nuovi che quelli già esistenti, l’app sarà a disposizione in lingua inglese, con sottotitoli in portoghese, brasiliano, inglese, francese, tedesco, italiano, russo e spagnolo.

Inoltre, come la stessa Apple ha rivelato sul suo sito ufficiale, a partire dal 1 novembre 2021 circa 3 milioni di utenti UnitedHealthcare saranno completamente assicurati in quasi tutti gli Stati Uniti e potranno iscriversi ad Apple Fitness+ tramite un abbonamento di un anno senza costi aggiuntivi. A breve, dunque, anche gli utenti italiani avranno la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento al servizio a pagamento del colosso di Cupertino, che vedrà un costo di 9,99 euro al mese. Come ha affermato Jay Blahnik, vicepresidente di Fitness Technologies di Apple, hanno creato Apple Fitness+ in maniera tale che tutti possano avere un posto in cui si sentono ispirati e motivati, indipendentemente da dove si trovino nel loro viaggio di fitness (si ritengono molto entusiasti di essere disponibili per milioni di persone in più in 15 nuovi Paesi la prossima settimana e non vedono l’ora che incontrino il loro accogliente team di trainer).

ARTICOLI CORRELATI

Tutti gli esercizi che si trovano sull’app Apple Fitness+ possono essere seguiti da iPhone, iPad e Apple TV tramite AirPlay. Inoltre, gli abbonati al servizio possono utilizzare SharePlay per avviare un allenamento di gruppo oppure una meditazione con un massimo di 32 dei loro amici e familiari nel mentre utilizzano FaceTime su un iPhone o iPad (la sessione Apple Fitness+ selezionata verrà trasmessa in streaming e sarà del tutto sincronizzata per ogni partecipante).