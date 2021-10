Adele a Londra nel 2022 per 2 concerti ad Hyde Park. Già note le date: si tratte dell’1 e del 2 luglio 2022.

Una manciata di giorni fa ha annunciato il rilascio del nuovo album, 30, che verrà rilasciato il 19 novembre. Già disponibile in radio e negli store digitali il primo singolo, Easy On Me.

Adesso Adele annuncia due concerti a Londra, a Hyde Park, in programma nei primi due giorni di luglio. Per l’artista sarà l’occasione di tornare sul palco dopo anni di pausa. La sua ultima tournée dal vivo risale infatti al 2016 e al 2017, quando si esibì in tour internazionale che la portò anche nel nostro Paese per un doppio live all’Arena di Verona.

Saranno questi dunque i suoi primi due appuntamenti dal vivo dal 2017 e c’è chi spera che possano essere solo le prime di una serie di date da annunciare in tutta Europa.

L’annuncio ha mandato in crash il sito ufficiale di Adele. I fan infatti la attendono da così tanto tempo che si sono precipitati per aggiudicarsi l’accesso alla prevendita. I biglietti per il doppio concerto di Adele a Londra saranno disponibili in prevendita dal 28 ottobre, anteprima. Tutti gli altri dovranno aspettare quella al via il 30 ottobre, ben 2 giorni dopo. Probabilmente in quella data la maggior parte dei biglietti non sarà più disponibile.

Con 43 milioni di follower solo su Instagram, il post con l’annuncio del doppio live ha totalizzato più di due milioni e mezzo di like e tantissimi commenti, anche da illustri colleghi. Adele ha lasciato che a parlare al suo posto fossero i commenti entusiasti dei suoi sostenitori e si è limitata ad annunciare il doppio evento con un “Oiii Oiiiiiiiiiiii”, che ha fatto la gioia di molti, rimandando al suo sito ufficiale per le pre-sale.