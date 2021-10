Svelata la tracklist del nuovo album dei Modà: Buona Fortuna – Parte Prima sarà fuori il 12 novembre.

Il nuovo album dei Modà

La band milanese, come suggerisce il titolo, presenterà un nuovo album diviso in due momenti. Il primo è quello già annunciato, mentre per quanto riguarda il secondo si dovrà attendere. Per questa prima fase, la tracklist di Buona Fortuna – Parte Prima dei Modà includerà 6 brani.

Il disco è stato anticipato dal singolo Comincia Lo Show e per l’occasione il frontman Kekko Silvestro ha diretto una forte critica nei confronti dell’utilizzo dei social da parte di utenti senza scrupoli, capaci di indire una vera e propria battaglia di distruzione nei confronti di soggetti che molto spesso non si possono difendere. Il problema dell’odio in rete, del resto, è spesso dibattuto anche dagli stessi artisti che con una certa frequenza sono proprio oggetto di hate-speech da parte dei leoni da tastiera.

Buona Fortuna – Parte Prima dei Modà è il seguito ideale di Testa O Croce (2019) ed è una delle novità discografiche italiane più attese del 2021.

La tracklist

Di seguito la tracklist di Buona Fortuna – Parte Prima dei Modà:

01 Comincia Lo Show

02 Non Ti Mancherà Mai Il Mare

03 Buona Vita Buona Fortuna Buona Luna

04 22 Metri Quadrati

05 Fo**uto Inverno

06 Scusa Se Non Lo Ricordo Più

Con questa novità la band milanese ha scelto di interagire con i fan con la domanda: “Qual è il titolo che vi incuriosisce di più?”. Nel 2022, inoltre, i Modà porteranno sul palco la promozione del nuovo disco con una doppia data al Mediolanum Forum di Assago (Milano) il 2 e 3 maggio e un’ultima (per il momento) data al Pala Sele di Eboli (SA) il 28 maggio.

A giudicare dalle anticipazioni, il nuovo disco dei Modà avrà il classico sapore pop-rock e lo stesso DNA compositivo della band, con tutti gli apporti elettronici e contemporanei di cui i campioni di Son Già Solo si sono sempre resi portavoce.