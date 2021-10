Dopo una lunga attesa, siamo finalmente arrivati al giorno più atteso per tutti coloro che aspettano l’uscita di iOS 15.1. L’aggiornamento dovrebbe essere ad un passo dalla distribuzione in Italia, al punto che nei giorni scorsi è trapelata in modo decisamente chiaro la data del 25 ottobre. Non è un caso che durante lo scorso fine settimana abbiamo provato a condividere coi nostri lettori alcune indicazioni per prepararsi al meglio all’imminente installazione. Cerchiamo di capire cosa dovrebbe avvenire nelle prossime ore.

Cosa sappiamo sull’orario di uscita di iOS 15.1, con l’aggiornamento ad un passo

Quali sono le informazioni attualmente disponibili per tutti noi? Fondamentalmente, da Apple non sono arrivate comunicazioni ufficiali relative all’orario di uscita di iOS 15.1, ma è chiaro che anche questo aggiornamento seguirà alcune linee guida diventate ormai note al grande pubblico. Salvo imprevisti dell’ultimo minuto, dunque, la sua distribuzione partirà ufficialmente questa sera. Si tratta di un passo in avanti non di poco conto, visto che la mela morsicata andrà ad integrare funzioni extra ormai note a tutti.

La storia recente del brand americano, tuttavia, ci dice in modo abbastanza chiaro che la diffusione e l’uscita di iOS 15.1 dovrebbe aversi attorno alle 19 italiane. Possibile che ci sia un iniziale intasamento dei server, motivo per il quale potrebbe risultare complicato il completamento del download a quell’ora. Considerando questo, ma anche il fatto che non possiamo escludere qualche problemino registrato qua e là dal pubblico, consiglio ai nostri lettori di aspettare qualche ora prima di scaricare il nuovo aggiornamento.

Staremo a vedere quando arriverà l’aggiornamento tanto atteso oggi 25 ottobre. Nel frattempo, tenete in considerazione le informazioni che abbiamo condiviso con voi a proposito dell’uscita di iOS 15.1. In questo modo, ci faremo trovare pronti al momento giusto quando arriverà la mossa di Apple.