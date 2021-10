La reunion del Trono di Spade che i fan attendevano da tempo è diventata realtà in Eternals. Nel nuovo film Marvel, annunciato nel 2019, Richard Madden e Kit Harington interpretano rispettivamente il supereroe Ikaris e l’umano Dane Whitman, personaggio che in seguito diventa Black Knight nei fumetti originali.

I due sono stati protagonisti del Trono di Spade, poi dopo l’uscita di scena di Madden nella terza stagione, hanno preso strade differenti. Harington è rimasto fino alla fine, scegliendo di prendersi una pausa a causa degli alti livelli di ansia e pressione mediatica, mentre l’amico ha proseguito con altri progetti televisivi (tra cui I Medici e Bodyguard).

Ora, il destino ha deciso di riunirli in Eternals. Nel corso di un’intervista con Screenrant per promuovere il film, Richard Madden ha parlato della tanto attesa reunion del Trono di Spade e dell’amicizia che li lega a un’altra co-star, Gemma Chan:

Penso che ce ne siamo quasi dimenticati. Io e Kit siamo amici da così tanto tempo, e anche con Gemma [Chan]. Siamo usciti e abbiamo anche cenato mentre stavamo girando, quindi improvvisamente noi tre ci siamo ritrovati in strada a chiacchierare e ci siamo resi conto solo dopo che stavamo lavorando. In realtà non siamo solo noi tre ad essere amici qui. Questo è ciò che ci stava un po’ destabilizzando, era come vedere un altro Trono di Spade. È solo che ero lì con i miei amici al lavoro.

L’universo creato da George R.R. Martin ha aperto le strade a molti attori del Trono di Spade. Non solo Madden e Harington, anche Emilia Clarke si è notevolmente distinta per i suoi lavori sul grande schermo, e anche lei ritroveremo all’interno del franchise Marvel: sarà infatti nel cast della serie Disney+, Secret Invasion. Ci sarà un’altra reunion del Trono di Spade in futuro? Chi può dirlo.