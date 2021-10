Raf e Tozzi nei teatri nel 2021 e nel 2022: il tour inizialmente previsto nei palasport si sposta negli ambienti teatrali e i concerti vengono riprogrammati.

Non bisognerà però aspettare molto prima di prendere parte ai nuovi appuntamenti con Raf e Tozzi nei teatri. La data zero è attesa già per la metà del mese di novembre.

Il tour parte il 16 novembre da Fermo per far tappa il 18 novembre a Firenze e il 23 a Genova. Il 24 i due saranno a Bologna e il 28 a Roma, il 30 a Napoli e poi a Bari (2 dicembre).

La tournée proseguirà verso il Teatro Colosseo di Torino e poi è atteso un doppio live al Teatro degli Arcimboldi di Milano rispettivamente il 5 e l’8 e 9 dicembre 2021.

A dicembre Raf e Tozzi nei teatri sono attesi anche a Bergamo, Bassano e Trieste. Quelli del 2021 non sono gli unici appuntamenti in programma: la tournée proseguirà anche nel 2022 per consentire il pieno recupero di tutti gli eventi inizialmente previsti nei palasport.

Con i biglietti già acquistati è possibile prendere parte ai nuovi live secondo il calendario qui sotto.

Raf e Tozzi nei teatri