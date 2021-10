Mancano pochi giorni al lancio del nuovo Redmi Watch 2, lo smartwatch che l’azienda asiatica presenterà in via ufficiale il prossimo 28 ottobre insieme anche ad altri device. Di recente, sono giunte nuove ed intriganti indiscrezioni circa i dettagli del nuovo wearable, oltre al possibile prezzo ufficiale che in Cina, secondo quanto rivelato dal rivenditore JD.com, dovrebbe essere di 399 Yuan (pari, al cambio attuale, a circa 60 euro). Vediamo insieme le principali caratteristiche tecniche del nuovo orologio intelligente Redmi.

Sono arrivate conferme, dal produttore stesso, che il nuovo Redmi Watch 2 sfoggerà un display AMOLED curvato da 1,6 pollici e dotato di una cornice ridotta. Lo schermo migliorerà in maniera palese, se consideriamo il display LCD da 1,4 pollici del suo predecessore. Inoltre, dalle immagini che lo staff Redmi ha diffuso, si accerta l’esistenza di un pulsante sulla parte destra della scocca, oltre ad una cassa con finitura opaca ed un cinturino più sportivo. Redmi ha anche affermato che il nuovo Redmi Watch 2 riceverà migliorie, rispetto al modello precedente, sia per quanto riguarda l’aspetto hardware, come batteria, qualità del display, sia per quello software, come interfaccia utente, supporto alle diverse modalità di allenamento ed attività connesse alla salute.

Il prossimo Redmi Watch 2, la cui presentazione ufficiale è prevista per il 28 ottobre 2021, sarà venduto in tre varianti cromatiche: Elegant Black, Space Blue e Ivory White. Ma non finisce qui, perché coloro che acquisteranno questo dispositivo potranno scegliere tra diversi modelli e colori anche per quanto concerne il cinturino. Non sappiamo ancora con precisione se il produttore asiatico sia intenzionato a circoscrivere la vendita del wearable esclusivamente in Cina oppure se estenderà la sua commercializzazione anche negli Stati Uniti e, magari, in Europa. A questo punto, non ci resta che attendere la presentazione e gli ulteriori dettagli che saranno svelati.