A tanti è capitato di avere la password DAZN da reinserire spesso per visionare i contenuti della piattaforma. Sono i clienti TIM Vision a soffrire dell’anomalia periodicamente: un problema di non poco conto, soprattutto per persone meno giovani e non certo avvezze a scrivere i propri dati di accesso con un semplice telecomando TV. Leggendo il forum della community TIM, ci si rende conto che l’anomalia è più diffusa del previsto. Per questo motivo la nostra redazione ha contattato il servizio assistenza DAZN per capire le motivazioni dell’errore e per cercare pure di comprendere quali possano essere le soluzione utili per chiunque.

La prima cosa da dire è che il problema della password DAZN da reinserire spesso proprio per i clienti TIM VISION è già noto da tempo alla piattaforma di streaming. Un operatore interpellato via chat ha confermato che da tempo si ricevano segnalazioni per le difficoltà scaturite dall’anomalia. Va anche detto, tuttavia, che sarebbero in corso delle verifiche per cercare di superare il problema: tecnici TIM e DAZN appunto starebbero tentando di risolvere il malfunzionamento insieme.

Nel frattempo che DAZN e TIM procedano ad una soluzione tecnica, un rimedio momentaneo suggerito dall’operatore è quello di staccare il decoder dall’alimentazione per 5 minuti. Successivamente, ricollegarlo e al primo accesso alla piattaforma di streaming reinserire la propria utenza. L’operazione dovrebbe restare valida per molto tempo, senza bisogno di reinserimento.

La seconda soluzione è più impegnativa perché onerosa. Dato per scontato che il problema sia relativo all’app DAZN per TIM VISION, si potrebbe ovviare il problema accedendo a quest’ultima piattaforma di contenuti non via decoder ma con l’ausilio di una Amazon Fire Stick. Una volta scaricata la rispettiva app TIM VISION e dopo l’autenticazione, il pacchetto DAZN previsto dal contratto telefonico non dovrebbe più dare problemi.