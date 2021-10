Bollywood di Loredana Bertè è il nuovo estratto che anticipa Manifesto, il nuovo album in studio che vedrà la luce il 5 novembre come seguito ideale di LiBertè (2019).

Bollywood è anche la traccia che apre il disco, e si presenta come un inizio esplosivo. Il singolo, infatti, è un pop dalle forti influenze orientali in cui non mancano gli strumenti a corda che sono tipici dell’India e che tutti abbiamo conosciuto specialmente grazie all’apporto di Punjabi MC. Il titolo, non a caso, rimanda al cinema popolare in lingua hindi e urdu che con il nome fa il verso al mondo di Hollywood.

In Bollywood di Loredana Bertè troviamo un dichiarato invito alla spensieratezza e all’abbandono di ogni pregiudizio, sia quando mangiamo un kebab che quando avvertiamo odori di un certo spessore nel cortile del nostro condominio, quelli che ricordano l’Italia con la polenta e il resto del mondo con il cous cous. Oggi l’Italia soffre fortemente il peso della pandemia, che oltre a portare i morti ha scatenato grandi divisioni sociali sul tema delle restrizioni, dei vaccini e delle misure di sicurezza.

Per questo Loredana Bertè invita tutti a cantare e ballare, e lo fa accompagnandosi con un video di Coniglioviola in cui non mancano i riferimenti alla pandemia e all’attualità del green pass, oggetto di feroci polemiche e proteste in piazza da parte di lavoratori e attivisti. Per le sue posizioni a favore dei vaccini e, in tempi più remoti, delle mascherine, Loredana Bertè è stata spesso oggetto di critiche sui social.

Bollywood di Loredana Bertè segna il grande ritorno della voce inimitabile di Sei Bellissima, che nel nuovo album ospiterà nomi di spicco della scena italiana, da Fedez a J-Ax, ma anche Nitro. Di seguito il testo di Bollywood di Loredana Bertè e il video ufficiale del nuovo singolo estratto da Manifesto.

Testo