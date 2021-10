Legno e Lo Stato Sociale in Che Sarà Mai, il nuovo singolo disponibile in radio e in digital download dal 29 ottobre. Si tratta del nuovo brano inedito dei Legno che esce in feat. con lo Stato Sociale per raccontare la quotidianità in pillole.

Dalla sfiga delle giornate no al mondo politico dei social network, al sogno della conquista del pianeta rosso di Elon Musk. L’unica certezza è che non tutto sarà perfetto come ci immaginiamo, ed è proprio per questo motivo che “è tutta salute che se ne va”.



“Con questa canzone vogliamo dare una botta di positività in un momento pieno di sfighe, una speranza che si ritrova nel titolo del brano, alzare la braccia e dire: che sarà mai!”, raccontano i Legno a pochi giorni dalla pubblicazione del nuovo singolo.

Per l’occasione hanno deciso di coinvolgere Albi, membro de Lo Stato Sociale e protagonista del brano insieme ai Legno che ha parlato della collaborazione con il duo definendola completamente inaspettata.

“I concerti sono essenziali, si possono conoscere belle persone e da lì far nascere collaborazioni inaspettate e canzoni da cantare per stare bene. Questo è quello è successo tra me e i Legno, in un mondo di sfiga uno spiraglio per respirare e cantare; più canzoni, meno rompicogl*oni”, le parole di Albi.

Il brano sarà disponibile negli store digitali e in rotazione radiofonica da venerdì 29 ottobre 2021.