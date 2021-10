Guida Astrologica per Cuori Infranti su Netflix centra il bersaglio solo a metà. La serie italiana, tratta dal romanzo di Silvia Zucca, è una commedia romantica con una protagonista sfortunata in amore e nel lavoro.

Alice è la classica Cenerentola che ha bisogno del tocco della Fata Turchina per dare una svolta alla sua vita. Ed è qui che entra in gioco un carismatico esperto di astrologia che ogni giorno le regala l’oroscopo (gratis) su misura per lei, aiutandola (più o meno) a capire chi potrebbe essere l’uomo della sua vita. Poi conosce il suo affascinante capo con cui scocca un’evidente attrazione, ma Alice non si azzarda a chiedergli il suo segno zodiacale, per paura che ciò non rifletta con il suo oroscopo quotidiano. Le stelle, però, non proteggono la nostra intrepida protagonista da situazioni imbarazzanti, equivoci e appuntamenti disastrosi.

Guida Astrologica per Cuori Infranti su Netflix cerca di ricreare lo stesso brio e simpatia del suo omonimo letterario, senza però riuscirci del tutto. La protagonista interpretata da Claudia Gusmano (qualcuno ricorderà di averla vista nella fiction Rai L’Allieva) è una New Girl italiana: goffa e impacciata, disperatamente single, spesso finisce per cacciarsi in guai più grandi di lei, eppure riesce ad uscirne grazie alla sua intelligenza e voglia di fare. Un personaggio simpatico che tuttavia non riesce fino in fondo a piacere, non per colpa della Gusmano, la quale ce la mette davvero tutta per far provare empatia nello spettatore.

La storia è ovviamente basata sul libro omonimo, quindi diverse cose cambiano nell’adattamento televisivo. Forse in peggio. Seppur abbia degli spunti brillanti (le interazioni tra Alice e il suo guru astrologico sono divertentissime), la scrittura dei personaggi è solamente abbozzata. Ciò che manca è un maggiore sviluppo e un coraggio nel sapere uscire dalla classica commedia romantica all’americana, in cui si intuisce fin da subito chi conquisterà il cuore della protagonista.

Guida Astrologica per Cuori Infranti su Netflix resta nel complesso una serie piacevole se volete passare qualche oretta senza pensieri (gli episodi sono in totale 6 e durano all’incirca 30 minuti).