Fatima Trotta non ha di certo bisogno di presentazioni. Dopo il successo, e il gossip, in Rai al fianco di Stefano de Martino per Made in Sud, in queste settimane la conduttrice è impegnata con Honolulu su Italia1. Il programma comico continua a mietere ottimi numeri, a differenza di altri programmi, ma, a quanto pare, mentre la sua vita lavorativa va avanti, quella privata potrebbe finire sotto la lente.

In questi giorni si è tornato a parlare di Fatima Trotta e non per i suoi successi lavorativi bensì per quello che è accaduto la scorsa estate quando fu coinvolta in una rissa a bordo dell’aliscafo Procida-Napoli. Secondo un primo racconto sembra che la conduttrice sia finita nel mirino di un operatore ecologico di 58 anni perché rea di aver schiacciato i suoi dolci forse proprio con il suo bagaglio.

A bordo di quello stesso aliscafo viaggiavano anche Sal Da Vinci, la moglie e il figlio. Lui ha rivelato di essere intervenuto per difendere Fatima Trotta ed una corista che stava viaggiando per lei, ma che poi è stato aggredito e colpito insieme alla moglie intervenuta per evitare il peggio. Secondo quanto riporta Fanpage.it per tutti, il reato contestato è quello di rissa aggravata dai futili motivi e di interruzione di pubblico servizio perché l’aliscafo è poi partito con 23 minuti di ritardo.

Per Sal Da Vinci, moglie e figlio il reato ipotizzato è anche quello di lesioni personali, e anche per l’operatore ecologico a cui viene contestata anche la violenza privata aggravata dai futili motivi. La notizia impazza sui social ormai da qualche ora ma ancora la conduttrice non ha voluto commentare sui social mentre i fan iniziano a chiedere novità sulla questione e sulle indagini a suo carico. All’epoca dei fatti la conduttrice se la cavò con dieci giorni di prognosi perché colpita alle gambe.