Lo Xiaomi Mi 12 arriverà entro la fine dell’anno: ne è assolutamente sicuro il leaker Ice universe. Un’indiscrezione che ha il suo perché, in primo luogo per la grande attendibilità della fonte, sempre molto ben informata in fatto di previsioni, in seconda battuta per il fatto che l’OEM è spesso solito presentare per primo i propri top di gamma con a bordo i SoC di nuova generazione.

Lo Xiaomi Mi 11 fece il suo debutto il 28 dicembre 2020, e fu il primo device a montare il processore Snapdragon 888 di Qualcomm (presentato appena poche settimane prima). La cosa non ci riguardò particolarmente, visto che lo Xiaomi Mi 11 arrivò in Europa solo un paio di mesi più tardi, intorno a febbraio 2021. La crisi mondiale dei chip e la pandemia da Covid-19 hanno sicuramente inciso sul ritardo, anche se la situazione attuale non è poi così diversa. Lo Xiaomi Mi 12 dovrebbe montare una fotocamera posteriore con tre sensori da 50MP, ed avere uno schermo OLED con tecnologia LTPO contraddistinto da un refresh variabile in tempo reale da 1 a 120Hz.

Non mancherà il processore Snapdragon 898, che Qualcomm presenterà probabilmente ad inizio novembre. Il SoC disporrà delle ultime architetture ARMv9 di Arm Holdings, personalizzate da Qualcomm sotto il monicker Kryo (core Cortex-X2 di gran potenza con un cluster composto da 3 core Cortex-A710 ed un altro con 4 core Cortex-A510). Vedremo arrivare lo Xiaomi Mi 12 entro la fine dell’anno, almeno secondo le anticipazioni dell’ottimo Ice universe. Un top di gamma di sicuro valore, che eserciterà senz’altro un forte potere attrattivo nei confronto degli utenti. Voi punterete sul top di gamma del produttore cinese, oppure attenderete l’arrivo degli altri portabandiera? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto: vi risponderemo a nostra volta per dirvi cosa pensiamo in merito.