Da oggi 25 ottobre sono partite le offerte Mediaworld di Halloween 2021. Si tratta di speciali promozioni che la catena di elettronica dedica ai suoi clienti in occasione della ricorrenza del prossimo 31 ottobre. Gli sconti sono partiti in questa giornata di lunedì per concludersi poi domenica prossima.

Le offerte Mediaworld ora di scena investono un gran numero di smartphone di diversi brand. Le occasioni migliori si possono registrare per dispositivi Samsung, iPhone e anche Oppo. Si potrà approfittare anche di ingenti risparmi, sia in negozio che online.

Per quanto riguarda Samsung, il top di gamma del momento Galaxy S1 Plus è proposto a soli 790 euro. Lo sconto rispetto al prezzo di listino è notevole considerando il valore iniziale di 1129 euro. L’aspetto positivo della promozione è anche l’acquisto a rate, ossia in 20 rate da 19,50 euro.

In riferimento al brand Apple e dunque agli iPhone, le ultime offerte Halloween 2021 prevedono in vetrina un sempre validissimo iPhone 12 Pro nel taglio di memoria da128GB Grafite. Il costo attuale è ribassato fino a 989 euro rispetto ai 1069 euro iniziali. C’è sempre la possibilità di diluire la spesa in 20 rate mensili da 49,45 euro.

Per finire, ci sono delle specifiche occasione pure per gli smartphone OPPO. Il brand i è fatto conoscere molto negli ultimi mesi per il pubblico italiano, per il buon rapporto qualità/prezzo dei suoi prodotti. Si potrà dunque approfittare del Find X3 Lite nella colorazione Starry Black che ora costa solo 349 euro. Il suo valore iniziale era di 499 euro. Anche in quest’ultimo caso si potrà preferire il pagamento rateale. Le mensilità saranno 20 da 17,45 euro.

Tutte le promozioni finora riscontrate rientrano nelle offerte Mediaworld di Halloween fino a domenica ma andrà sempre presa in considerazione la possibilità che le scorte degli smartphone così scontati vadano a ruba. Meglio non perdere tempo dunque.