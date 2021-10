Il mercato TV procede a gonfie vele, spinto dallo switch-off verso il DVB-T2 iniziato lo scorso 20 ottobre con il passaggio di alcuni canali nazionali alla codifica MPEG4. Il bonus rottamazione TV (che ricordiamo essere entrato in vigore lo scorso agosto attraverso un decreto ministeriale dedicato) è un incentivo non di poco conto per il cambio del proprio apparecchio televisivo o per l’acquisto di un decoder esterno da abbinare alla vecchia TV.

Stando a quanto riportato dal portale ‘digital-news.it‘, nella settimana compresa tra l’11 ed il 17 ottobre di quest’anno (quella che ha preceduto di qualche giorno il passaggio al nuovo standard di 15 canali nazionali), più di 217 mila TV sono state vendute, con un incremento del +120% rispetto allo stesso arco temporale dello scorso anno, e del +16% rispetto alla settimana antecedente allo switch-off. Un trend a valore fuori dal normale: l’aumento si attesta intorno al 152%. L’incremento è dovuto dalla domanda, di molto superiore all’offerta, come all’incremento dei costi medi delle materie prime e della logistica, che hanno fatto aumentare del 26% il prezzo medio degli apparecchi televisivi da inizio anno rispetto al 2020 (fortuna che ci sono bonus TV un poco a contenerli).

Il bonus rottamazione TV applica lo sconto del 20% sul costo di acquisto di una nuova TV fino ad un massimo di 100 euro, da poter richiedere fino al 31 dicembre 2022, o fino ad esaurimento dei fondi disponibili (cosa che, secondo le stime, potrebbe verificarsi verso la seconda metà di aprile 2022) Non sono previsti limiti di ISEE, e si rivolge a tutti i cittadini con residenza in Italia (è, peraltro, cumulabile con l’incentivo del 2019, per la cui erogazione, al contrario, bisogna rispettare dei limiti ISEE). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.