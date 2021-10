I supereroi hanno influenzato la nostra società, soprattutto negli ultimi dieci anni: nel 2021 è boom di nomi dei personaggi Marvel per bambini.

Secondo un recente sondaggio dell’ufficio della Social Security Administration degli Stati Uniti, l’universo della Casa delle Idee è entrato sempre più a contatto con la vita di tutti i giorni. Aumentano infatti i genitori che scelgono di chiamare i propri figli con i nomi di supereroi ma anche villain, complice anche il ritorno della Marvel sugli schermi.

Da gennaio 2021, quasi ogni mese la piattaforma Disney+ non lascia orfani i propri abbonati, offrendo titoli nuovi tra serie tv e film. Ci sono anche nomi dei personaggi Marvel classici, come Peter o Tony, ma non mancano quelli di fantasia. Così Loki e Bucky non appartengono solo all’immaginario collettivo, ma diventano anche nomi per bambini. Tra quelli più gettonati si annoverano pure Valkyrie e addirittura Drax (se proprio volete male a vostro figlio).

Ecco qualche cifra: il nome Ava è stato dato a 13,084 femmine e 11 maschi; James è stato dato a 12,250 maschi e 63 femmine; Parker (cognome di Peter, Spider-Man) è stato dato a 3,797 maschi e 2,131 femmine; 1,661 bambini sono stati chiamati Steven (ispirato al nome di Stephen Strange); il nome Zuri è stato dato a 1,254 femmine e 24 maschi.

Complici le serie tv, qualche genitore coraggioso ha chiamato i propri figli Vision (11 maschi, e 10 femmine) e Wanda (17 femmine). La new entry Sylvie di Loki è un nome che è piaciuto a molte famiglie, con 347 bambine chiamate così.

Gettonato il nome Natasha, grazie al solo movie di Black Widow, dato a 266 nasciture; 135 bambini sono stati chiamati Loki, mentre 128 Valkyrie, nome in aumento rispetto ai 75 del 2017.

Per capire quanto la cultura pop influenzi la vita di tutti i giorni, basti pensare l’effetto Star Wars. Nel 2016, Kylo (ispirato a Kylo Ren) è diventato il nome per bambini più gettonato, dopo l’uscita del film Il risveglio della forza.