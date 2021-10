Non ci sarà una sesta stagione ma un film di The Last Kingdom è ufficialmente nei piani di Netflix. Dopo la cancellazione della serie al termine del quinto capitolo, dal MCM London Comic Con che si è tenuto domenica 24 ottobre è arrivata la notizia di un progetto di spin-off.

Il film di The Last Kingdom si intitolerà Seven Kings Must Die e racconterà ulteriori avventure di Uhtred e dagli altri guerrieri sassoni. Alexander Dreymon, che ha interpretato il protagonista sin dall’inizio della serie, ha condiviso la notizia col pubblico, annunciando che sarà nel cast dello spin-off insieme ad altri volti del format originale e ad alcune new entry.

L’attore ha sottolineato come il film di The Last Kingdom sia un risultato della fedeltà e dell’entusiasmo che i fan hanno dimostrato alla serie sin dal principio.

È stato un tale privilegio raccontare la storia di Uhtred per cinque stagioni. Sono così grato ai nostri fan. Sono stati immensamente fedeli a The Last Kingdom e grazie al loro supporto, il team di TLK si sta riunendo per un altro round. Sarà la fine epica di un viaggio meraviglioso.

Il film di The Last Kingdom arriva dopo la decisione di Netflix di non rinnovare oltre la quinta stagione la serie epica basata sui romanzi di Bernard Cornwell Le Storie dei Re Sassoni (titolo originale The Saxon Stories). Dopo il debutto su BBC Two nel 2015, la saga ambientata nel IX secolo d.C. aveva trovato una discreta fortuna su Netflix con la sua terza stagione nel 2018, per poi essere cancellata nell’aprile 2021 mentre le riprese della quinta stagione erano ancora in corso. La produzione di The Last Kingdom 5 si è conclusa a giugno e gli ultimi 10 episodi arriveranno su Netflix nel 2022, mentre il film Seven Kings Must Die non ha ancora una data di uscita.