American Rust – Ruggine Americana, debutta in prima visione assoluta per l’Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOW il 25 ottobre. Tratta dal best seller di Philipp Meyer, la serie è un dramma familiare a tinte crime, la cui trama incarna l’eterno sogno americano raccontando come spesso l’illusione si scontri con la realtà.

American Rust – Ruggine Americana è una storia di sopravvivenza raccontata dal punto di vista del protagonista: Jeff Daniels (vincitore dell’Emmy Award come miglior attore protagonista per The Newsroom) è Del Harris, il capo della polizia in una piccola comunità della zona più industriale della Pennsylvania. Quando a sconvolgere la cittadina arriva la notizia di un omicidio, Harris si ritroverà nella difficile posizione di voler proteggere il figlio della donna di cui è innamorato, Grace Poe (Maura Tierney). Il giovane è accusato di un efferato delitto, un caso piuttosto scottante per il già compromesso capo della polizia locale che mette a dura prova la sua vita privata, oltre che la vita della piccola comunità locale.

American Rust – Ruggine Americana è ambientata a Rust Belt, la famigerata “Cintura della Ruggine” nel sud ovest della Pennsylvania. In una terra che sembra dimenticata da tutto e da tutti, in cui il Sogno Americano ormai non è diventato altro che un cumulo di cenere, un poliziotto tormentato deve rappresentare e applicare la legge in una comunità piena di segreti e apparentemente di “brave persone”, che però per i motivi più svariati si ritrovano a fare scelte sbagliate.

Nel cast di American Rust – Ruggine Americana, al fianco di Daniels e Tierney, anche un nutrito gruppo di attori molto noti: Bill Camp (La Regina Di Scacchi), David Alvarez (West Side Story), Alex Neustaedter (Agents of S.H.I.E.L.D.S), Julia Mayorga, Mark Pellegrino (Supernatural) e Rob Yang (The Resident).









American Rust – Ruggine Americana è una serie originale SHOWTIME in 9 episodi, prodotta da Dan Futterman, Jeff Daniels, Michael De Luca (The Social Network), Adam Rapp (Blackbird), Paul Martino (Inside Game) e Katie O’Connell Marsh (Narcos, Hannibal). Sky Atlantic la trasmette con due episodi dal 25 ottobre alle 21.15 in prima visione dalle 21.15, disponibile anche on demand e in streaming su NOW. Ecco le trame dei primi due episodi.

In una cittadina della Pennsylvania, il capo della polizia Del Harris avvia le indagini dopo la scoperta di una cadavere in un’acciaieria.