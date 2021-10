Qualcuno la ricorderà, eccome. La richiesta di sangue di Riccardo Capriccioli per un bambino di 17 mesi affetto da leucemia fulminante circola periodicamente su Facebook come WhatsApp da anni. Torna in auge anche in quest’ultima parte di ottobre una bufala che abbiamo imparato a conoscere già nel lontano 2018 e che dovrebbe essere smentita una volta e per tutte, senza alcuna esitazione.

Come tutte le bufale, anche questa ha tono allarmistico e fa breccia sulla sensibilità di tante persone, colpite dalla storia di un bambino di soli pochi mesi affetto da una malattia grave come una leucemia fulminante. Di qui l’ovvio: la richiesta di sangue di Riccardo Capriccioli del gruppo B smuove gli animi ed è per questo che in molti tentano di mettersi in contatto con il numero segnalato nella nota virale, ossia il 3282694447.

Così come in passato, va detto che non esiste alcuna richiesta di sangue di Riccardo Capriccioli. Quest’ultimo non è il referente di alcuna raccolta per un bambino di 17 mesi e il numero indicato nella comunicazione virale è oramai inesistente da tempo. Provando a contattarlo, risponderà solo l’annuncio automatico di Vodafone che avvisa dell’inesistenza del recapito. Gli ostinati che proveranno a cercare delle informazioni sul presunto responsabile della raccolta pure resteranno alquanto deluso dall’assenza di informazioni in merito ad una vicenda non realistica.

Nonostante la conferma della natura di bufala della richiesta di Riccardo Capriccioli, resta una raccomandazione da fare ai nostri lettori. Nonostante (per fortuna) la notizia del bambino di soli 17 mesi colpito da leucemia fulminante sia fake, la donazione del sangue di qualunque gruppo resta una pratica necessaria per tanti malati che hanno bisogno di trasfusioni. L’ideale sarebbe dunque procedere a quello che è un vero e proprio atto d’amore periodicamente, sulla base delle proprie possibilità in termini di costituzione fisica, età, sesso e salute naturalmente.