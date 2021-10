L’Italia ed il Mondo si alzano in piedi per applaudire Valentino Rossi che a Misano ha disputato l’ultima gara italiana del Mondiale di Moto GP . Una festa gigantesca sul circuito dedicato a Simoncelli per tributare a Valentino Rossi gli onori che spettano ad uno degli sportivi più forti di tutti i tempi.

Valentino Rossi ha dominato per anni le due ruote sbaragliando tre generazioni di rivali. Ha conquistato record su record di velocità e di vittorie. L’albo d’oro esalta Valentino Rossi capace di vincere con moto, regolamenti ed in ere diversi. Ma il merito principale di Valentino Rossi è stato quello di far appassionare alle due ruote il mondo intero non soltanto i patiti delle gare motoristiche.

Ai tempi d’oro delle grandi vittorie con Suzuky e Yamaha le imprese di Valentino Rossi fermavano l’Italia che tratteneva il fiato di fronte a curve rasoterra e staccate mozzafiato. Ma di Valentino Rossi conquistavano il pubblico anche le smargiasse guasconate, i travestimenti carnevaleschi, le polemiche senza troppi peli sulla lingua contro Max Biaggi.

Valentino Rossi ha fatto schizzare alle stelle l’audience ed i profitti della Moto GP, propiziando anche la crescita di una generazione di giovani centauri italiani rampanti che si candida alla sua successione a cominciare da Pecco Bagnaia. Senza Valentino Rossi la Moto GP non sarà più la stessa . Sarà difficile tornare ad appassionarsene come successe quando Alberto Tomba decise di abbandonare le piste di sci, o Panatta non calcò più i campi di tennis. Il merito di campioni come Valentino Rossi è quello di allargare i confini della propria disciplina coinvolgendo milioni di persone che di quello sport prima di loro ignoravano o quasi l’esistenza.

Una mission che solo i grandissimi riescono a realizzare: Maradona per il calcio, Federer per il tennis, Jordan per il basket. Sono campioni universali, campioni di tutti proprio come Valentino Rossi. Grazie dottore, buona vita sempre a tutta velocità