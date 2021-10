Sale la febbre pure per il prossimo Black Friday 2021 eBay. All’appuntamento con lo shopping sfrenato di fine novembre non manca davvero molto. Giusto è dunque fornire le prime informazioni sul prossimo evento tanto atteso anche per il popolare e-commerce, dal quale si attendono (come al solito) degli sconti impressionanti.

La pagina dedicata al prossimo Black Friday 2021 eBay

Non c’è da stupirsi se la pagina web pensata per il prossimo Black Friday 2021 su eBay sia già online e raggiungibile a questo indirizzo. Si tratta di una pagina di “cortesia” ancora in gran parte vuota ma con alcuni indizi essenziali proprio per il prossimo venerdì nero dello shopping.

La data ufficiale per le promozioni pre-natalizie è quella di venerdì 26 novembre. Per quanto non ancora ufficializzato, è davvero difficile che il risparmio su alcune categorie di prodotto non parta dal lunedì precedente così come di certo gli sconti proseguiranno fino al 29 novembre ossia all’altro appuntamento pure molto noto del Cyber Monday.

Proprio nella pagina web già dedicata al prossimo Black Friday 2021 eBay, apprendiamo già che saranno garantiti sconti fino al 70%. Le offerte dovrebbero riguardare la totalità delle categorie merceologiche già in vendita sul popolare e-commerce, pure già elencate nella pagina che anticipa il venerdì nero di fine novembre. Dunque le promozioni riguarderanno prodotti come per la pulizia come aspirapolvere e robot, videocamere digitali, console per videogiochi, cellulari e smartphone, computer portatili, laptop e notebook, televisori e ancora macchine da caffè espresso e auricolari e cuffie.

Non ci sono dubbi sul fatto che eBay farà a gara con Amazon (in qualità di concorrente più diretto) per garantire ai suoi clienti le migliori offerte per il prossimo Black Friday 2021. Il periodo di fine novembre è il migliore per garantirsi le più ingenti entrate dell’anno, dunque ogni colpo a suon di sconti sarà più che lecito.