Il Samsung Galaxy S22 Ultra si sta delineando attraverso molteplici sue caratteristiche hardware comunicate da diversi informatori. L’ultima anticipazione di rilievo è quella proveniente dal noto tipster Ice Universe, relativa alla batteria del top di gamma assoluto. Quanto comunicato lascia davvero ben sperare per chi punta ad un dispositivo pronto a soddisfare molte richieste prima di una nuova ricarica.

Proprio l’informatore noto per tante dritte pre-uscita dei top di gamma di svariati produttori: è sicuro del prossimo amperaggio della batteria del Samsung Galaxy S22 Ultra. La preziosa componente sarà di 5.000 mAh. Assolutamente non pochi, se consideriamo che il nuovo processore a bordo del telefono dovrebbe contribuire ad un maggiore risparmio energetico del telefono e ancora l’ottimizzazione software dovrebbe pure favorire un migliore utilizzo delle risorse a disposizione.

A fronte della componente batteria da 5.000 mAh, sempre il Samsung Galaxy S22 Ultra dovrebbe essere dotato di un caricatore rapido da 45 W. La combinazione tecnologica appena sintetizzata, dovrebbe rendere possibile una ricarica del telefono al 70% in 35 minuti. Non male per chi è sempre preoccupato di non avere autonomia a sufficienza durante la giornata di lavoro o di studio o per qualsiasi altra attività pure di intrattenimento.

Pur non potendo considerare Ice Universe una fonte ufficiale, è pur vero che le sue anticipazioni sono di solito molto precise e puntuali. Al momento del lancio di nuovo hardware poi, puntualmente, accade che quanto comunicato con largo anticipo trova riscontro nelle scelte dei produttori. Anche quanto condiviso sul fronte autonomia della prossima ammiraglia dovrebbe dunque corrispondere a realtà o comunque la realtà dei fatti non dovrebbe essere così diversa. Ne avremo l’assoluta certezza nel mese di gennaio o febbraio, ossia quando la serie successiva ai Samsung Galaxy S21 è attesa per la sua presentazione e poi per il lancio commerciale.