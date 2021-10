Dopo il boom di ascolti e le ottime recensioni del debutto, Cuori torna su Rai1 con un nuovo doppio episodio in cui Delia finirà nei guai quando si opporrà ad un intervento a favore di Rosa, una giovane che arriverà in corsia. La situazione si fa sempre più delicata perché l’obiettivo rimane quello del trapianto ma i fondi mancano e anche la possibilità di avere la strada spianata, cosa succederà quindi in Cuori questa sera?

Le anticipazioni di “Padri e figli” e “Inutili bugie” di Cuori rivelano che nel primo episodio sentiremo ancora parlare del trapianto quando il Vescovo arriverà in ospedale per una visita. Grazie alla sua influenza potrebbe fare una bella pubblicità all’ospedale se tutto andrà bene e questo potrebbe portare fondi e finanziamenti all’ambizioso progetto.

Le cose si complicano quando in ospedale arriva una giovane paziente, Rosa, che crea delle tensioni tra Alberto e Delia. Il primo vorrebbe operarla ma la seconda si oppone e mentre le sue condizioni si stabilizzano, Mosca concede alla dottoressa 48 ore per trovare una soluzione e salvarla. I guai non arrivano mai da soli e quando lei accetta la sfida per dimostrare le sue ragioni, la giovane Rosa sparisce nel nulla. Inizia così una corsa contro il tempo per riuscire a salvarla.

Cuori tornerà anche domenica prossima, il 31 ottobre, con un altro doppio episodio, il quinto e il sesto di questa prima stagione, in cui Delia continuerà a lottare contro i pregiudizi dei suoi colleghi e dei pazienti anche se quello che succederà questa sera con Rosa potrebbe aiutarla e non poco. Intanto, continua la preparazione per il trapianto sperando in un aiuto economico e un sostegno ai vertici. A questo si uniranno le complicazioni personali dei personaggi e non solo di quelli principali, punto di forza della fiction almeno al debutto.