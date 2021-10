Al via Balthazar 2 su Giallo. La seconda stagione della serie francese debutta in chiaro stasera, domenica 24 ottobre, sul canale 38 del digitale terrestre, con due episodi a settimana.

In questo nuovo arco narrativo, il rapporto tra l’affascinante medico legale e il capitano Hélène Bach giunge a un punto di svolta. Tra un incontro romantico per lui, problemi coniugali per lei, intimità e tensioni, il duo è più che mai messo alla prova mentre prende corpo l’indagine sulla morte di Lise, la moglie di Balthazar, assassinata 12 anni prima. I nostri eroi si lanciano a caccia per mettere le mani sul colpevole e impedirgli di fare nuove vittime. Chi è questo misterioso assassino? Come sceglie le sue vittime? Fa parte dell’entourage di Balthazar? Il nostro scienziato forense uscirà illeso da questo tuffo nelle profondità del male, affrontando i fantasmi del suo passato?

Ecco le anticipazioni di stasera.

Nell’episodio 2×01 dal titolo Marcia funebre:

Un cane morto ricoperto di sangue umano guida la polizia in una frenetica caccia a un neonato scomparso. I sospetti cadono sulla tata del bambino, ma Balthazar elabora una conclusione diversa.

La serata si conclude con l’episodio 2×02 intitolato Eterno riposo, ed ecco la sinossi:

Una raccolta di ossa rinvenute in un vecchio edificio abbandonato restituisce 3 corpi risalenti al Medioevo e uno morto una settimana fa, parzialmente sciolto nell’acido.

Nel cast di Balthazar 2 su Giallo ritroviamo: Tomer Sisley nei panni del medico legale Raphaël Balthazar, Hélène de Fougerolles è il capitano Hélène Bach; Yannig Samot interpreta Jérôme Delgado; Philypa Phoenix è Fatim; Côme Levin è Eddy; Aliocha Itovich è Antoine Bach; Lea Biron è Lola Brunel; e Pauline Cheviller nel ruolo di Lise, moglie defunta di Balthazar.

Balthazar 2 torna domenica 31 ottobre con due nuovi episodi. Nel 2×03, un attacco con un coltello porta i segni di un serial killer presumibilmente in prigione. Balthazar e Bach si recano in una remota cittadina di montagna per cercare un imitatore. Nel 2×04, una donna viene trovata impiccata a un ponte e sembra un semplice suicidio, ma Balthazar trova strano che un’altra vittima sia morta allo stesso modo giorni prima.

L’appuntamento con Balthazar 2 è dalle 21:10.