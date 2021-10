Con effetto immediato, Hollywood comincia a cambiare le regole sull’uso di armi di scena, a partire dalla serie The Rookie. Lo showrunner Alexi Hawley ha annunciato la sua decisione in una nota stampa:

“A partire da oggi, la politica di The Rookie sulle armi è questa: tutti gli spari sul set saranno realizzati da pistole Air Soft, il fumo sarà poi creato tramite CG aggiunto nel post-produzione”, si legge. “Non ci saranno più armi ‘reali’ nello show. La sicurezza del nostro cast e della troupe è troppo importante. Ogni rischio è troppo eccessivo”.

La decisione è la diretta conseguenza di quanto avvenuto durante le riprese del film western Rust, quando il direttore della fotografia Halyna Hutchins è morta per le ferite riportate da una pistola di scena sparata dalla star Alec Baldwin. Anche il regista Joel Souza è rimasto ferito nell’incidente sul set.

In questi giorni ci si chiede come sia possibile ferirsi, o addirittura morire, per colpa di una pistola di scena. In realtà le armi usate nelle produzioni cinematografiche e televisive sono spesso vere, ma caricate a salve. Le cartucce sono composte dallo stesso bossolo (guscio), innesco (accenditore) e polvere da sparo delle munizioni vere, ma senza proiettile. L’utilizzo di cera o di un batuffolo di carta trattengono la polvere da sparo. Tuttavia, può raramente succedere che lo sparo della cartuccia sia troppo forte da spingere i gas surriscaldati all’esterno dell’arma da fuoco, e ciò può essere molto pericoloso (soprattutto se sparati a distanza ravvicinata), come accadde sul set della serie Cover Up del 1984, quando un simil incidente di scena provocò la morte dell’attore protagonista Jon-Erik Hexum.

Hawley ha chiuso la sua nota ricordando i tragici eventi accaduti sul set di Rust, in New Mexico: “Siamo tutti scossi. I nostri cuori sono con gli amici e la famiglia di Halyna Hutchins e Joel Souza”.