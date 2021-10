Raimondo Todaro a Verissimo si presenta ufficialmente come professore della scuola di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino, infatti, sta percorrendo una nuova strada dopo l’addio a Ballando Con Le Stelle annunciato a luglio dopo 15 lunghi anni di impegno e passione.

“Come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l’idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli”, così aveva detto Raimondo quando aveva annunciato lo spit da Milly Carlucci. Raimondo è in collegamento e racconta la sua nuova vita nel format di Maria De Filippi.

Professore di ballo, Todaro, che deve tutto a quella volta in cui i genitori lo accompagnarono in quella scuola di danza: “Avevo 5 anni, non ho mai smesso”. Un ruolo che spartisce con Alessandra Celentano: “Mi stuzzica, ma mi fa tanta simpatia. Ogni tanto ci sono divergenze che però fanno parte del nostro lavoro. Io la adoro”, dice orgoglioso. Affermazioni, queste, che sorprendono la padrona di casa Silvia Toffanin che manda in onda alcuni dei momenti più tesi tra i due professori.

La Celentano in un estratto dice: “Siamo come Sandra e Raimondo”, e i nomi ci sono. E la passione di Raimondo Todaro per la danza è tale da essere addirittura grato a questa arte e a chi gli ha concesso di coltivarla: la scuola di danza che ha aperto ha dato la possibilità di restituire a tantissimi ragazzi ciò che la sua famiglia gli ha donato. Rincorrere un sogno.

Oggi Raimondo è il papà di Jasmine, la sua bambina di 8 anni che gli riempie il cuore. Ad Amici, inoltre, ha ritrovato la sua ex moglie Francesca Tocca con la quale è comunque rimasto in ottimi rapporti. Silvia Toffanin, allora, si fa ambasciatrice dei fan e gli chiede: “Ci sarà un ritorno di fiamma?”.

Raimondo Todaro indugia e risponde: “Di solito è la donna che decide, stai chiedendo alla persona sbagliata”.