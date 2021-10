Ci sono ottime notizie da prendere in considerazione questa mattina, per tutti coloro che non vedono l’ora di toccare con mano l’aggiornamento con One UI 4.0 a bordo del proprio Samsung Galaxy. Come tutti sanno, infatti, il produttore coreano sta iniziando a distribuire versioni beta del pacchetto software per il suo top di gamma, il Samsung Galaxy S21, con alcuni indizi che vale la pena prendere in considerazione oggi 23 ottobre. Proviamo a fare il punto della situazione, in attesa di ulteriori svolte.

Perché l’aggiornamento One UI 4.0 per i Samsung Galaxy è dietro l’angolo

Nei giorni scorsi, sul nostro sito, abbiamo evidenziato che i lavori per rendere l’aggiornamento con One UI 4.0 disponibile nel più breve tempo possibile per i Samsung Galaxy compatibili stessero andando avanti spediti. Ebbene, la terza beta del nuovo firmware sulla carta si limita apparentemente a risolvere qualche bug, ma a detta di Sammobile c’è un dettaglio ignorato dagli utenti e dagli addetti ai lavori a quanto pare.

Nello specifico, l’ultimo changelog, pur non apparendo particolarmente entusiasmante per gli utenti che si ritrovano con un Samsung Galaxy, ci mostra una riga che ha un certo significato. In particolare, pare che la build beta pubblica di One UI 4.0 sia quasi pronta per il rilascio. Il motivo? Il nuovo registro delle modifiche ci dice che il terzo aggiornamento beta di One UI 4.0 sia basato su Google AOSP, la versione finale di Android 12.

Conoscendo lo storico dei Samsung Galaxy prima del rilascio di un importante aggiornamento, potremmo dire che siamo ormai nella fase finale dei test e che, a stretto giro, il pacchetto software vedrà la luce sui top di gamma. Verrà mantenuta la parola data dal produttore coreano su Android 12 e sull’intenzione di rendere disponibile il software prima del 2022.