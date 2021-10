Ma che Grande Fratello Vip 2021 è? Ad un mese, e poco più, dall’inizio di questa edizione possiamo già tirare le somme dicendo che sicuramente si tratta di una delle più noiose. Non ci sono spunti interessanti, le storie dei concorrenti passano spesso in secondo piano a favore di altro e Francesca Cipriani e Alfonso Signorini sono di nuovo finiti nel mirino per via dei loro comportamenti.

La prima è diventata ormai protagonista di un siparietto trash che si ripete ormai da settimane e in cui il suo fidanzato arriva nella casa o si fa solo sentire e lei sviene, si butta a terra, grida ed esagera in ogni suo movimento o parola. Anche ieri sera è successo lo stesso con la differenza che il suo fidanzato Alessandro non solo è entrato nella casa ma è stato in mezzo ai concorrenti e tra le braccia della sua Francesca che gli è letteralmente saltata al collo.

Il risultato? Un altro siparietto trash ma tante polemiche sui social. Molti concorrenti non hanno avuto modo di vedere genitori o figli e nemmeno sentirli mentre Francesca Cipriani ha continuato a vedere il suo Alessandro fino a poterlo abbracciare ieri sera lasciando tutti senza parole. In molti pensavano fosse vietato e subito hanno chiesto conferma ma per questa volta si è fatta un’eccezione.

Proprio su questo punto continua a dibattere il pubblico del Grande Fratello Vip 2021 perché Alfonso Signorini continua ad avere palesi preferenze provando a zittire alcuni concorrenti addirittura chiudendo l’audio con la casa (mettendo a tacere le sorelle), mentre altri continuano a parlare e ad ergersi protagonisti (vedi Soleil) tra le polemiche. Come finirà questo Grande Fratello Vip 2021? Sarà l’ultima edizione con al timone Alfonso Signorini? Molti fan lo sperano davvero.