Bianca Atzei a Verissimo racconta il suo dolore a Silvia Toffanin.

“Era l’ultima ecografica per uscire dai mesi di rischio, eravamo pronti a dare questa notizia meravigliosa che poi però si è trasformata in una tragedia”, le parole della cantante che nelle ultime settimane ha sofferto molto. Su Canale 5, sabato 23 ottobre, per la prima Bianca Atzei apre il suo cuore e racconta l’aborto spontaneo vissuto accanto al compagno Stefano Corti.

Bianca Atzei a Verissimo parla di quanto ha desiderato e sognato un bambino, la gioia dell’aver scoperto di essere incinta e il dolore devastante derivante dalla perdita del feto.

“Ho sempre desiderato avere una famiglia. Dopo pochi mesi di convivenza abbiamo cercato subito di avere un figlio, ma dato che dopo un anno non arrivava siamo ricorsi alla fecondazione assistita. È stata una procedura intensa, ma è andata subito bene: vedere il test positivo è stata una gioia immensa. Pensavo di essere invincibile e mi sentivo già mamma. Non pensavo che sarebbe potuto succedere qualcosa di brutto perché ero così felice”.

Dopo l’interruzione della gravidanza si è sentita in colpa. Ciò che ha provato, ancora prima del dolore, è stato un senso di colpa inspiegabile, mentre si interrogava sui motivi di un simile accadimento: “Dopo l’interruzione della gravidanza mi sono sentita in colpa. Si fa fatica a capire quello che è successo”.

A farle forza anche nei momenti più bui e a trasmetterle il coraggio di non arrendersi, spronandola a ritrovare il sorriso, è stato il compagno Stefano Corti, sempre al suo fianco. “Questa cosa ci ha unito di più, abbiamo voglia di riprovarci e diventare genitori“, aggiunge Bianca Atzei, che condivide parole bellissime nei confronti della persona con la quale condivide la sua vita.

“Mi ha dato tanta forza e coraggio. Lui si tiene tutto dentro e fa fatica a esternare i suoi sentimenti, ma ora che sono lucida, lo stimo tantissimo e sono felice di come mi abbia fatto sentire: amata e protetta”.