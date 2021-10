Senza dubbio WhatsApp è diventata una delle applicazioni indispensabili sul nostro smartphone che, oltre a permetterci di comunicare con le altre persone in modo virtuale, garantisce anche l’invio di file e documenti vari. Spesso la classica e-mail viene sostituita proprio da WhatsApp, creando un contatto diretto con il nostro interlocutore, inviando documenti importanti in pochissimi secondi.

Capiamo insieme come inviare su WhatsApp file di grosse dimensioni

In passato, sul nostro magazine, abbiamo già preso in esame qualche trucchetto per sfruttare al meglio WhatsApp. C’è però un aspetto molto importante da sapere su questo invio di file tramite tale app di messaggistica, ossia che risulta essere complicato inviarne tipologie di grandi dimensioni. In realtà esiste un semplice escamotage, un trucchetto che risulta essere un gioco da ragazzi e che vi permetterà di poter inviare ad un proprio utente WhatsApp file anche piuttosto pesanti.

Quest’applicazione tende solitamente a ridimensionare in automatico le foto che si inviano e non permette di scambiarsi file che vanno oltre i 100 MB. Questa è la regola comune presente su WhatsApp quando si decide di inviare qualche file multimediale o una tipologia di documento, ma attraverso un semplice trucco si potrà aggirare questa sorta di limite.

Non bisogna scaricare nessun altro tipo di applicazione o attuare procedure complicate all’interno delle impostazioni di WhatsApp, anzi il procedimento per inviare file di grandi dimensioni è alquanto semplice. La prima cosa da fare è recarsi all’interno della chat e trovare il simbolo della graffetta, si trova vicino al riquadro dove si scrive. Qui si apriranno diverse opzioni e tra queste c’è anche quella relativa ai “documenti”. Se si caricheranno i file direttamente da qui, si avrà la possibilità di avere un margine di spazio molto più grande.

Basterà quindi andare sull’app di WhatsApp, cliccare sulla graffetta, scegliere la sezione documenti ed ecco che si potranno caricare anche file più grandi in modo rapido e senza il rischio di incappare in qualche problematica. Questo è il modo più semplice per permettere l’invio di grandi file tramite WhatsApp.