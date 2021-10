Non pochi si chiedono ancora come risintonizzare i canali TV dopo la grossa modifica avvenuta lo scorso 20 ottobre, ossia il passaggio dalla codifica Mpeg 2 a Mpeg 4 per la maggior parte dei canali Rai e Mediaset (fatta eccezione per i principali). Il passaggio non è stato indolore su molti televisori, di qui la necessità di procedere proprio all’operazione. Su come procedere all’operazione è stato dedicato un opportuno approfondimento. Ora in aiuto viene anche un video tutorial ufficiale del MISE (Ministero per lo Sviluppo economico), tutto da vedere.

Prima di visionare la guida su come risintonizzare i canali TV, potrebbe essere utile elencare i principali passaggi dell’operazione anche in forma testuale:

premere il tasto Menu sul telecomando di tv o sul proprio decoder;

sul telecomando di tv o sul proprio decoder; selezionare il comando «ricerca canali»;

nel caso sia richiesto un PIN, cercarlo nel manuale di istruzioni;

cercarlo nel manuale di istruzioni; tra risintonizzazione automatica e manuale, scegliere la prima opzione;

scegliere la prima opzione; preferire la reinstallazione dei canali all’aggiornamento;

dei canali all’aggiornamento; far partire la ricerca che visualizzerà lo stato di avanzamento dell’attività in percentuale.

Per una più rapida ed intuitiva operazione di risontinazzazione dei canali, il video posto qui di seguito presenta ogni passaggio appena menzionato. Naturalmente la procedura resta generica e potrebbe differire, anche se di poco, da apparecchio ad apparecchio e dunque per i diversi brand produttori di televisori. Tuttavia, grosso modo, i passaggi da effettuare saranno abbastanza simili e consentiranno di vedere tutte le reti supportate dal proprio televisore anche dopo questa prima fase di switch off per i canali RAI e Mediaset.

Nonostante tutti i suggerimenti su come risintonizzare i canali TV, qualche utente potrebbe continuare a non visualizzare la rete preferita anche su apparecchio conforme ai nuovi standard. Nello specifico caso potrebbe essere utile contattare l’assistenza del marchio del televisore o del decoder posseduto per un adeguato supporto.