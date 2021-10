Lo Xiaomi 12 sta iniziando a dare le prime evidenze di sé attraverso un brevetto che il produttore cinese deve aver depositato presso il WIPO (registrato lo scorso 15 ottobre). Il design del device migliorerà rispetto a quello dello Xiaomi Mi 11, con cornici più sottili, bordi curvi e linee più sinuose (che sono sempre da apprezzare quando si tratta di un top di gamma che integra anche specifiche di primo livello). I colleghi di ‘nl.letsgodigital.org‘ hanno provato ad immaginare come potrebbe essere lo Xiaomi Mi 12 in un concept realizzato da Jermaine Smit (noto ai più come ‘Concept Creator’), in cui pare sparire il foro in alto a sinistra, che nel brevetto, invece, è presente. Il lato posteriore rispecchia fedelmente quanto descritto nel brevetto, a partire dal grande modulo fotografico centrale a tre sensori verticali.

Il brevetto sembra anche richiamare, a questo punto, le indiscrezioni che si erano diffuse nei giorni scorsi in Cina in merito alla presenza dei tre sensori posteriori, ciascuno da 50MP (un principale grandangolare, un ultra-wide ed un teleobiettivo). Era stato anche detto che lo Xiaomi Mi 12 avrebbe potuto montare un sensore principale da 200MP, a differenza degli Xiaomi Mi 12 Pro e Xiaomi Mi 12 Ultra, che dovrebbero montarne uno da 50MP (un po’ la stessa linea seguita quest’anno dallo Xiaomi 11, con una fotocamera da 108MP, e dagli Xiaomi Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra, con sensore principale da 50MP).

Lo Xiaomi 12 potrebbe essere equipaggiato con il processore Snapdragon 898 di Qualcomm, con schermo LTPO e refresh rate adattivo da 1 a 120Hz. La linea potrebbe essere presentata tra dicembre e gennaio, almeno per il mercato cinese (per il lancio globale bisognerà probabilmente aspettare un po’ più di tempo). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.