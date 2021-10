Sono ormai noti i concorrenti ai Live Show di X Factor 2021, selezionati nel corso delle audizioni, dei Bootcamp e infine degli Home Visit.

X Factor 2021 ha le sue 4 squadre e i suoi 12 concorrenti, 3 per squadra, che saranno i protagonisti degli attesissimi Live. I giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika hanno scelto nel corso degli Home Visit tre concorrenti ciascuno, che accedono agli show in diretta del programma.

I 12 selezionati sono gIANMARIA, Vale Lp e la band Le Endrigo nella squadra Emma; Versailles, Edoardo Spinsante, e la band Karakaz per la squadra di Hell Raton; Erio e le band Mutonia e Bengala Fire per Manuel Agnelli; Fellow, Nika Paris e la band Westfalia per Mika.

Saranno loro ad esibirsi nel corso delle puntate dei Live Show, da giovedì 28 ottobre su Sky e NOW, con la conduzione di Ludovico Tersigni (che ha preso il posto di Alessandro Cattelan). La finale di X Factor 2021 con l’elezione del vincitore dell’edizione è attesa per il mese di dicembre.

Nella scelta dei concorrenti, ogni giudice è stato affiancato da un ospite. Salvatore Esposito, protagonista di Gomorra – La serie, ha affiancato Hell Raton; Mika ha scelto il direttore di Vanity Fair Simone Marchetti; l’attore Marco Giallini ha consigliato Manuel Agnelli; i fratelli D’Innocenzo hanno supportato Emma Marrone nelle sue scelte.

I concorrenti ai Live Show di X Factor 2021

EMMA: gIANMARIA, Vale Lp e la band Le Endrigo

HELL RATON: Versailles, Edoardo Spinsante, e la band Karakaz

MANUEL AGNELLI: Erio e le band Mutonia e Bengala Fire

MIKA: Fellow, Nika Paris e la band Westfalia