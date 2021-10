È in arrivo Vita da Carlo su Prime Video, la serie comedy con un inedito Carlo Verdone tutto da ridere.

L’immagine pubblica dell’attore romano è quella di un uomo generoso e sempre disponibile con i proprio fan. A chi gli chiede selfie per strada, autografi negli autogrill, Carlo Verdone non si nega mai. Il prezzo di questa costante ribalta è una vita privata estremamente frugale, scandita da ritmi sempre uguali, che lui percepisce quasi come una prigione. O una commedia, dipende dai punti di vista.

Vita da Carlo è la serie comedy in 10 puntate in cui Verdone interpreta Carlo rivelando per la prima volta la sua sfera più intima, composta da una ridotta cerchia di conoscenti, uno più bizzarro dell’altro. C’è anche l’amore, quello per una farmacista, sbocciato – guarda caso – in un luogo a lui molto caro: la farmacia del quartiere. Ma quando arriva la proposta di candidarsi a Sindaco di Roma, giunta dopo diverse lamentele dello stesso attore sulla sua amata città, la vita di Carlo avrà dei risvolti ancor più comici e imprevedibili, che travolgeranno non solo lui ma anche tutti quelli che lo conoscono.

I primi quattro episodi di Vita da Carlo sono stati presentati in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. La serie debutterà ufficialmente dal 5 novembre sulla piattaforma di Amazon.

Di seguito il trailer di Vita da Carlo su Prime Video: