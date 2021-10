Esce oggi Moth To A Flame di The Weeknd, un featuring con i produttori Axwell, Sebastian Ingrosso e Steve Angello che insieme formano gli Swedish House Mafia. Di “house”, in effetti, si avverte una forte presenza in questo singolo da oggi disponibile in rotazione radiofonica.

Abel Tesfaye, questo il nome di battesimo di The Weeknd, si conferma una delle voci più interessanti dell’elettropop contemporaneo, capace di rendere giustizia alla parte migliore del synth-pop anni ’80 e ’90 coniugandolo con le sonorità di oggi senza attrito. Moth To A Flame ha sfumature dance e club, atmosfere che abbiamo già incontrato nell’album After Hours e che probabilmente ritroveremo in The Dawn, il nuovo disco ancora avvolto nel mistero.

Moth To A Flame segue la pubblicazione del singolo Take My Breath uscito durante l’estate come prima anticipazione di The Dawn, di cui l’artista canadese continua a consegnare dettagli ai suoi fan. Tutto ciò a partire dal nuovo nome del tour, After Hours til’ Dawn che The Weeknd sta riprogrammando. Come si può intuire dal nome del tour, i nuovi concerti serviranno a promuovere sia il disco After Hours che la nuova release The Dawn che per ora non ha una data di pubblicazione.

L’artista di Save Your Tears era atteso a Milano per il 31 ottobre e il 1° novembre 2022, ma l’aggiornamento del calendario ha portato all’annullamento degli eventi che saranno comunque riprogrammati a breve: “A causa dei vincoli delle arene e della richiesta di più spettacoli, voglio fare qualcosa di più grande e speciale che richiede più stadi”.

Nel video di Moth To A Flame di The Weeknd si alternano immagini di corpi nudi immersi in un’orgia di piacere, strane creature ferme come statue e la presenza dell’artista canadese insieme ai 3 componenti degli Swedish House Mafia che si aggirano tra le scene.

Oh woah, woah, oh, oh. Oh, woah, oh-oh. Oh-oh, oh!

Like a moth to a flame

I’ll pull you in, I’ll pull you back to

What you need initially (Oh-oh, oh)

It’s just one call away, ayy, ayy

And you’ll leave him, you’re loyal to me

But this time I’ll let you be

Cause he seems like he’s good for you

And he makes you feel like you should

And all your friends say, “He’s the one”

His love for you is true, ooh-ooh

But does he know you call me when he sleeps?

Or does he know the pictures that you keep?

Or does he know the reasons that you cry?

Or tell me, does he know where your heart lies?

Where it truly lies?

Yeah, you should be with him

I let you go from time (Uh, yeah)

You should stay with him

Cause he seems like he’s good for you

And he makes you feel like you should

And all your friends say, “He’s the one”

His love for you is true, ooh-ooh (Ooh)

But does he know you call me when he sleeps? (No-no, oh)

Or does he know the pictures that you keep? (Oh)

Or does he know the reasons that you cry?

Or tell me, does he know where your heart lies?

Where it truly lies?

Right here with me, baby

Where it truly lies

My baby

Where it truly lies

Give me all of it

Where it truly lies

Oh, oh-oh, oh, oh

Where it truly lies

Where it truly lies

Hey

Where it truly lies