Arriva anche l’ufficializzazione del Huawei Nova 9, che si avvicina molto ad Honor 50 (fatta eccezione per l’assenza dei servizi Google). Il device include uno schermo curvo da 6.57 pollici Original-Colour con frequenza di refresh rate a 120Hz (un display di tutto rispetto). La spinta è assicurata dal processore Snapdragon 778G 4G, con 8GB di RAM e 128GB di storage interno. A bordo troviamo un sistema di dissipazione del calore VC Liquid Cooling e grafene e tecnologia Touch Turbo per le intense sessioni di gaming.

La connettività si ferma al 4G. La fotocamera posteriore del Huawei Nova 9 è composta da un sensore Ultra Vision da 50MP (sensore da 1/1,56″, RYYB CFA), un ultra-grandangolare da 8MP, uno macro da 2MP ed uno di profondità da 2MP. La selfie-cam, invece, include un sensore da 32MP (videoregistrazione 4K con stabilizzazione AIS). La batteria ha una capacità da 4300mAh, con supporto alla ricarica rapida a 66W SuperCharge. Molto belle le colorazioni in cui il device viene reso disponibile: Black e Starry Blue con processo Starry Flash AG Glass. Android 11 con HMS e AppGallery per la parte software, in quanto mancano, come ormai tutti saprete, i GMS.

Il Huawei Nova 9 può già essere ordinato presso il Huawei Store al prezzo di 499,90 euro, con in regalo un paio di cuffie FreeBuds Pro (a fronte di un anticipo di 10 euro si otterrà uno sconto di 40 euro). Dal 9 fino al 23 novembre il Huawei Nova 9 potrà essere acquistato presso i rivenditori autorizzati, con le FreeBuds Pro ancora in regalo (un buon compromesso, anche se il device ha comunque qualche mancanza che a molti potrebbe niente affatto andare bene). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.