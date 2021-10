Difficile dire se si possa considerare a tutti gli effetti una truffa PostePay, ma ciò non toglie che si debba prestare molta attenzione alle segnalazioni delle ultime ore per quanto riguarda movimenti sulla carta non autorizzati. Situazione che ci colloca su un piano differente rispetto a quanto riportato anni fa, quando abbiamo affrontato per l’ultima volta l’argomento sul nostro magazine. Ciò non toglie che ci siano alcuni concetti importanti che dobbiamo esaminare oggi 22 ottobre per il pubblico italiano.

Cosa sappiamo sulla truffa PostePay in atto ad ottobre 2021

Provando ad esaminare in modo più dettagliato la truffa PostePay che viene segnalata ad ottobre 2021, l’unica cosa da fare è osservare con grande attenzione i movimenti della nostra carta. Fondamentalmente, si tratta di pagamenti effettuati senza l’autorizzazione degli utenti tramite il Play Store. Pagamenti che oscillano tra i 5 e i 10 euro, che rischiano di svuotare il credito della carta nel giro di poche ore. Al momento non sappiamo per quale motivo sia capitato ad alcuni utenti, mentre altri ad oggi sono immuni.

Probabile che Google non abbia colpe dirette per quanto avvenuto e che ci possa essere un attacco hacker dietro quella che molti hanno già ribattezzato “truffa PostePay”. A prescindere tutto, non possiamo fare altro che monitorare eventuali pagamenti “strani”. In quel caso, dovremo per forza di cose richiedere un rimborso alle Poste, sfruttando l’apposito modulo che è stato messo a disposizione del pubblico per il verificarsi di situazioni simili. Il monitoraggio costante, dunque, è l’unica arma attualmente utilizzabile.

Staremo a vedere se ci saranno altri sviluppi a proposito della truffa PostePay, considerando la discreta diffusione del problema che abbiamo avuto modo di analizzare oggi 22 ottobre. Anche a voi è capitato qualcosa del genere? Fateci sapere lasciando un commento qui di seguito per capirci qualcosa di più.