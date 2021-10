Vale la pena ritornare su un argomento spinoso ossia il rimborso DAZN per clienti TIM VISION a seguito del grave disservizio registrato lo scorso 23 settembre in occasione della partita Sampdoria-Napoli. Il vero e proprio down che aveva impedito alla maggior parte dei telespettatori di vedere il match in buona parte del primo tempo era stato confermato dalla stessa piattaforma di streaming di eventi sportivi. Proprio per questo motivo era stato annunciato un indennizzo per i clienti: peccato che quest’ultimo continui ad essere una chimera per una discreta fetta di chi ha sottoscritto un abbonamento Calcio e Sport con l’operatore TIM.

Interessati anche noi della redazione di OM dal down di fine settembre ed essendo clienti TIM VISION abbiamo atteso pazientemente che venisse applicato uno sconto in fattura a seguito del disservizio. Mentre i clienti diretti DAZN hanno già potuto beneficiare di un mese gratuito di contenuti, la nuova fattura emessa dall’operatore telefonico con scadenza di pagamento a novembre ora nemmeno riporta lo sconto atteso per le anomalie registrate. A questo punto si è preferito contattare il centro assistenza che risponde al 187 e per fortuna il riscontro ottenuto lascia ben sperare.

C’è ancora speranza per il rimborso DAZN per clienti TIM VISION. Come riportato da un operatore del numero assistenza, non sono pochi gli utenti in attesa di ricevere ancora l’indennizzo. Al contrario, un numero ristretto di abbonati ha già ricevuto il risarcimento dovuto. A questo punto, proprio TIM attende nuove comunicazioni da DAZN per procedere al prossimo sconto in fattura per il disservizio con la diretta Sampdoria-Napoli. Qualunque risparmio applicato non potrà che essere presente nella fattura n pagamento a dicembre. L’importo decurtato dalla spesa totale dovrebbe essere pari a 19,99 ossia al valore contrattualizzato per il solo servizio DAZN tra utenti e l’operatore telefonico. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.