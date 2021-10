Una prestigiosa partnership siglata all’ombra del Vesuvio, nel segno di una precisa attenzione nei confronti della Campania e di Napoli: Omnicom Media Group, leader e colosso mondiale nei servizi di comunicazione e media, e Kidea, agenzia creativa che è un solido punto di riferimento per il Sud Italia, hanno danno vita a una collaborazione con l’obiettivo di offrire alle imprese campane nuove ‘visioni’ e nuovi strumenti per affrontare un contesto in continuo cambiamento e affermarsi in questo territorio.

Un dato decisamente anticiclico salta agli occhi: gli investimenti nell’ambito della comunicazione nella regione Campania nel solo 2020 si sono attestati intorno al +8% rispetto al 2019, uno dei rarissimi casi di crescita durante una pandemia che ha visto crollare anche dell’11% gli investimenti dello stesso ambito in moltissime aree italiane. Il 2021 registra un incremento del +17% e conferma un trend positivo per questa area regionale, il cui PIL è in crescita con una previsione del 4,2% per il 2021 e una prospettiva di sviluppo maggiore legata ai fondi messi a disposizione dal PNRR.

Raffaele Guarino di Kidea e Marco Girelli di Omnicom Media Group

“Assistiamo ad un cambiamento del territorio campano e ciò si traduce in una opportunità cruciale per il sostegno a progetti di imprenditorialità, innovazione e transizione digitale per i prossimi anni. La Campania e Napoli hanno un potenziale enorme. – ha commentato Marco Girelli, CEO di Omnicom Media Group, nel corso della recente presentazione della partnership con Kidea, tenutasi negli spazi del Palazzo San Teodoro di Napoli – “Il nostro desiderio è, da un lato, quello di metterci in ascolto di un’area economica in crescita e portare soluzioni di comunicazione efficaci ed efficienti per le aziende e, dall’altro lato, quello di contribuire a creare nuovi profili professionali necessari per lo sviluppo del sistema economico italiano”.

Accanto alle tradizionali eccellenze campane – dal food al cinema, passando per l’arte e il turismo – si assiste alla nascita di poli di innovazione dove convivono realtà aziendali internazionali: in questo ambito si inserisce la partnership con Kidea, punto di riferimento per il Mezzogiorno e agenzia in grado di dialogare costantemente con le aziende territoriali, nel segno di azioni di comunicazione innovative per la valorizzazione del brand, tema su cui Girelli ha insistito nel corso della giornata di presentazione della liaison tra OMG e Kidea: “La fortissima relazione con i clienti dell’area campana – spiega il CEO di Kidea, Raffaele Guarino – e una visione innovativa del ruolo della comunicazione ha posto solide basi per la partnership con OMG. Portare innovazione de expertise alle aziende del nostro territorio sarà il tema-chiave di questa partnership strategica che, per la prima volta, vede unire le forze di una multinazionale della comunicazione e di una realtà nata a Napoli”.