I nuovi stati WhatsApp che si visualizzano una volta sola sono serviti: si tratta di un’ulteriore implementazione rispetto a quanto visibile già da un po’ di tempo ossia l’omonima funzione per foto e video condivise in chat singole e di gruppo. Ci si muove sempre di più verso la privacy assoluta e la tutela dunque delle informazioni private degli utenti.

L’introduzione della feature è in prima distribuzione proprio in queste ore e la notizia ci viene fornita dal super informato tipster WABetaInfo attraverso il suo account Twitter. Proprio nel cinguettio presente in questo articolo, si fornisce un’anteprima di come il cambiamento influisce sul comune aggiornamento di stato del profilo. Nel momento in cui si sceglierà cosa proporre ai propri contatti, esattamente come accaduto già per le foto e i video inviati in chat, una nuova icona con il simbolo “1” sarà presente accanto alla barra testuale che accompagna la condivisione. Selezionando l’intuitivo simbolo, si avrà la certezza che chiunque dei propri conoscenti visualizzerà il contenuto, lo farà una sola volta e non di più.

I nuovi status WhatsApp che si visualizzano una sola volta vanno ancora una volta nella direzione della massima privacy per gli utenti. Nonostante la volontà di condividere un momento, uno stato d’animo con i propri amici e conoscenti attraverso la specifica funzione del servizio di messaggistica, tutti gli utenti potranno d’ora in poi tutelarsi con l’opzione “visualizza una volta”. Qualsiasi interlocutore potrà dunque mettere al sicuro quanto prodotto in app da visualizzazioni successive a quelle dei contatti diretti, visto che ogni immagine riportata nello status non sarà fruibile mai una seconda volta con la giusta impostazione.

Sempre nell’ottica di garantire a tutti la massima privacy, pure in queste ore, WhatsApp ha pure ricordato la crittografia end-to-end garantita per ogni chat presente nel servizio di messaggistica. Ogni contenuto di una conversazione è privato e non potrà essere consultato da nessun occhio indiscreto, neanche dalla stessa WhatsApp.

