Non funziona VerificaC19, l’app per effettuare in tempo reale tutte le verifiche del caso sul green pass. Un disservizio che dobbiamo prendere in esame oggi 22 ottobre, che tuttavia viene registrato solo da un segmento limitato di persone. Si tratta di un disservizio che non rientra tra i down, dunque, considerando il fatto che i numeri registrati fino a questo momento sono inferiori rispetto a quelli che erano emersi l’ultima volta che abbiamo trattato un argomento del genere. Tuttavia, sottovalutare il disservizio sarebbe un errore per tutti.

A qualcuno non funziona VerificaC19 il 22 ottobre: controllo green pass difficile

In un contesto del genere, il disagio per i titolari di attività specifiche appare evidente. Il controllo del green pass, infatti, è fondamentale per evitare sanzioni non solo per le persone che potrebbero essere sorprese senza la certificazione verde all’interno di determinate strutture, sia per chi gestisce gli stessi esercizi commerciali. Dunque, ci sono buone ragioni per richiedere un intervento rapido ai tecnici, visto che non funziona VerificaC19 per un numero apprezzabile di utenti oggi 22 ottobre.

Situazione da valutare con grande attenzione, dunque, perché se da un lato non funziona VerificaC19 il 22 ottobre, dall’altro lato bisogna anche capire per quale ragione alcuni utenti non stiano riscontrando particolari anomalie rispetto ad altri. Un contesto molto particolare, per una manovra, quella del green pass, che da settimane crea discussioni e tensioni in Italia. Un motivo in più per intervenire nel più breve tempo possibile, in modo da assicurare il giusto supporto a chi deve controllare il certificato.

Staremo a vedere come andranno le cose nelle prossime ore, visto che ad alcuni non funziona VerificaC19. Anche voi riscontrate problemi con l’app questa mattina? Fateci sapere se avete riscontrato delle anomalie del genere questo venerdì nel nostro Paese.