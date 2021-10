Una nuova serie Netflix sta per entrare in produzione con un team creativo di alto rango: il produttore esecutivo di Stranger Things Shawn Levy e il creatore di Peaky Blinders Steven Knight uniranno le forze per realizzare una miniserie ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, basata sul romanzo All the Light We Cannot See di Anthony Doerr (edito in Italia da BUR come Tutta la Luce che non Vediamo).

La nuova serie Netflix era nei piani dello streamer già da un paio d’anni: l’adattamento del best-seller da oltre 2 milioni di copie vendute nel mondo è in sviluppo per 21 Laps Entertainment di Levy dal 2019, ma la pandemia da Covid-19 ha ritardato i lavori. Annunciata per la prima volta due anni fa, la miniserie dovrebbe riuscire ad arrivare su Netflix il prossimo anno.

La nuova serie Netflix Tutta la Luce che non Vediamo può contare su Knight alla sceneggiatura, mentre Levy dirigerà tutti e quattro gli episodi dopo aver conquistato pubblico e critica quest’anno con la regia del film Free Guy – Eroe per Gioco con Ryan Reynolds.

La nuova serie Netflix adattamento dell’omonimo romanzo best seller del vincitore del Premio Pulitzer per la Letteratura 2015, racconterà la storia di due ragazzini che crescono su fronti opposti mentre intorno a loro infuria la Seconda Guerra Mondiale, come spiega la sinossi di All the Light We Cannot See.